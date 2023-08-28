بمشاركة الأهلي.. موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي «السوبرليج» والقنوات الناقلة

تنتظر الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي النادي الأهلي في كل مكان، عن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي "السوبرليج"، بمشاركة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والقنوات الناقلة للقرعة.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موعد إقامة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى هذا العام بمشاركة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، وتصنيف الفرق المشاركة في البطولة.

موعد إقامة دوري السوبر الإفريقي

وحدد رئيس الاتحاد الإفريقي خلال اجتماع كونجرس الاتحاد الإفريقي المقام في كوت ديفوار أن مسابقة دوري السوبر الإفريقي ستنطلق يوم 20 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 فريق سيتم تقسيمهم إلى تصنيفين.

وأعفى كاف الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي من المشاركة في الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا، وسيشاركون في البطولة من دور المجموعات.

الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي

1- الأهلي المصري

2- الوداد المغربي

3- الترجي الرياضي

4- الرجاء المغربي

5- مازيمبي الكونغولي

6- سيمبا التنزاني

7- صن داونز الجنوب إفريقي

8- إنيمبا النيجيرى.

موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

ومن المتوقع أن تقام قرعة دوري السوبر الإفريقي يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر سبتمبر المقبل، في نسختها الأولى، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ونظيره الأفريقي، بحضور عدد من نجوم كرة القدم العالمية والأفريقية والآسيوية.

ما هو نظام دوري السوبر الأفريقي؟

النسخة الأولى من كأس السوبر الأفريقي ستقام بدءا من مرحلة خروج المغلوب مباشرةً بعد أداء مباراتي ذهاب وعودة وستلعب فرق التصنيف الأول أمام فرق التصنيف الثاني من الدور ربع النهائي وحتى نصف النهائي.

ما هي جوائز دوري السوبر الأفريقي؟

وذكر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، في وقت سابق، إن إجمالي جوائز دوري السوبر الأفريقي هي 100 مليون دولار، وسيحصل الفائز على 11.5 مليون دولار.

القنوات الناقلة لمباريات دوري السوبر الإفريقي

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية حصريًا مسابقة دوري السوبر الإفريقي للموسم الجديد باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.