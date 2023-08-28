مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 الاولى HD.. شاهد نت سفاح الجيزة - الموسم 1

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 الاولى HD.. شاهد نت سفاح الجيزة - الموسم 1، حققت الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة، نجاحا كبيرا بعد عرضها. في هذا الإطار تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، كل ما يخص الحلقة الأولى من «سفاح الجيزة».

الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة

أنطلقت الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة، عبر منصة شاهد، بقيام النجم أحمد فهمي والذي يؤدي شخصية جابر، بطهو وجبة بتركيز شديد وغريب، ثم اتجه للفريزر المتواجد بمنزله وفتحه ليفاجأ بوجود جثة امرأة، وكأن مشاهدة الجثث ومكوثها بمنزلة شيء طبيعي ومألوف لديه.

وخلال أحداث الحلقة يتضح أن الجثة لزوجته التي قتلها، ثم دفنها في بئر عميق أمام منزله، ثم ذهب إلى قسم الشرطة ليبلغ عن تغيبها، بعدها أرسل رسالة من هاتفها الخاص، لوالدها، مضمونها أنها ذهبت وتركت زوجها جابر لتكمل حياتها مع رجل آخر.

مسلسل سفاح الجيزة

وأعلنت منصة شاهد VIP عن مواعيد عرض مسلسل “سفاح الجيزة”، حيث قامت المنصة بعرض حلقتين من المسلسل الأسبوع الماضي. فيما يتم عرض الحلقات بشكل أسبوعي في يوم الجمعة بتمام الساعة 12.00 منتصف الليل، بدا العرض الأول الأسبوع الماضي حيث تم طرح الحلقة الأولى والثانية على المنصة. وتقوم شاهد بتوفير حلقات مسلسل “سفاح الجيزة” للمشتركين في المنصة، إذ تتيح شاهد الاشتراك بشكل شهري أو سنوي من خلال باقات مختلفة للجمهور، كما قامت بتقديم عدد كبير من الأعمال المتميزة خلال الفترة الأخيرة نجحت من خلالها بجذب عدد كبير من الجمهور لمتابعتها على غرار إنتاجات نتفليكس.

سفاح الجيزة قصة حقيقية لشخص يسمى “قذافي فراج عبد العاطي” تم القبض عليه بعد إزهاق أرواح 4 ضحايا، ويقوم الفنان أحمد فهمي بتأدية الدور بشكل متميز يشارك معه نخبة من النجوم المتميزين والذين ظهروا في الحلقات الأولى للمسلسل

أحمد فهمي.

باسم سمرة.

داليا شوقي.

راكين سعد.

ميمي جمال.

حنان يوسف.

صلاح عبد الله.

تصريح احمد فهمي عن المسلسل

وفي تصريح للفنان أحمد فهمي بطل المسلسل، قال: «شدّتني الشخصية المركبة للسفاح فضلًا عن كون العمل ضخم وحضرت له جيدًا، ويتنوع بين الكوميديا والتراجيديا».

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