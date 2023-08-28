مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 الاولي مشاهدة وتحميل بمختلف الجودات.. مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 الاولي

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 مشاهدة وتحميل بمختلف الجودات.. مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 الاولي، مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الاولي 1 Egybest. ويعتبر مسلسل جزار الجيزة من المسلسلات التي قصتها مستوحاة من الواقع، وقد حقق أعلى نسبة مشاهدة منذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل. ويشارك في العمل مجموعة من ممثلي الدراما. وكان لديهم العديد من الأعمال الناجحة سابقًا. المسلسل من خلال السطور التالية في المقال سنوافيكم برابط الحلقة للمشاهدة والتحميل مباشرة.

قصة مسلسل سفاح الجيزة

ويمكن لكم الان التعرف على ملخص قصة مسلسل سفاح الجيزة وهي التالي: إذ أن رجل يوجد ذو عدة وجوه نفسه عالقا في دوامة خداع وقتل من صنع يديه.

كما ونواصل معكم تقديم ملخص قصة مسلسل سفاح الجيزة، إذ أن حلقاته تعد سبع قصص حب. أربع حيوات. ثلاث جرائم قتل. وسفاح واحد فقط.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمي والفنان باسم سمرة والفنان راكين سعد والفنانة ميمي جمال والفنانة حنان يوسف والفنان القدير صلاح عبد الله وآخرين، والمسلسل من تأليف إنجي أبو السعود وعماد مطر وإخراج هادي الباجوري.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 مشاهدة وتحميل بمختلف الجودات

كما وذكرنا لكم في الأعلى في ان الحلقة الأولى سيتم عرضها في 25 أغسطس 2023 وسيتم عرضها في قنوات عربية عدة منها قناة mbc 1.

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ووضع لكم فريق الموقع تردد قناة ام بي سي mbc وهو التالي: تردد القناة 11257 بمعامل تصحيح الخطأ 3/4 و11559 بمعامل تصحيح الخطأ 5/6، ويترتب عليكم الان ضبطته على شاشة التلفاز من اجل مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة.

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سفاح الجيزة قصة حقيقية لشخص يسمى “قذافي فراج عبد العاطي” تم القبض عليه بعد إزهاق أرواح 4 ضحايا، ويقوم الفنان أحمد فهمي بتأدية الدور بشكل متميز يشارك معه نخبة من النجوم المتميزين والذين ظهروا في الحلقات الأولى للمسلسل

أحمد فهمي.

باسم سمرة.

داليا شوقي.

راكين سعد.

ميمي جمال.

حنان يوسف.

صلاح عبد الله.

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