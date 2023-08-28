عاجل.. الحكومة ترفع رأسمال الصندوق السيادي إلى 12.5 مليار جنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر

 ارتفع  رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ليصبح 12 مليار و513 مليون و802 ألف جنيه.

 جاء هذا   فى القرار رقم (8/3/10/4/2023) المنشورا بالجريدة الرسمية في العدد 189 الصادر 28 أغسطس عام 2023،

وتنص المادة الأولى من القرار، بزيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في حدود رأس المال المرخص به بحصة عينية متمثلة في قيمة الأصول المدرجة في الجدول، وذلك اعتبارًا من تاريخ استكمال رأس مال صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية النقدي في 22 ديسمبر 2022

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 459 لسنة 2020.

كما تم الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المعدل بقرار رئيس مجلس وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية رقم (2023/4/10/3/7) باعتماد تقييم أرض الحزب الوطني المنقضي.

ويتضمن القرار موافقة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية رقم (2023/4/10/3/8) بزيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بحصة عينية بقيمة الأصول المنقولة إليه بموجب قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 459 لسنة 2020، وذلك اعتبارا من تاريخ استكمال رأس مال الصندوق النقدي في ديسمبر 2022.

وزارة التخطيط الصندوق السيادي رفع راسمال الصندوق السيادي
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