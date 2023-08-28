سلطنة عمان توقع مذكرة تفاهم للتعاون في الصناعة الخضراء والحياد الكربوني مع كوريا الجنوبية

الاقتصاد
بوابة الفجر

اتفقت سلطنة عمان وكوريا الجنوبية  على التعاون في تحقيق الحياد الكربوني وتنشيط الصناعة الخضراء.


وقالت وكالة الأنباء العمانية إن وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي وقع مع وزيرة البيئة هان هوا-جين مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التحول الأخضر.


كما اتفق الوزيران على العمل على استكشاف مشاريع تعاونية تتعلق بإنشاء البنية التحتية الخاصة بالهيدروجين الأخضر وإنشاء محطات الشحن لوقود الهيدروجين.


كما اتفق الطرفان العماني والكوري الجنوبي خلال لقاء وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه سعود بن حمود الحبسي ووزيرة البيئة لكوريا على التعاون في تحقيق الحياد الكربوني في مجال الصناعات الزراعية والسمكية.

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