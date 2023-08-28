ارتفاع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4.58 تريليون دولار نهاية الأسبوع الماضي

ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و583 مليارا و805 ملايين و212 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، ارتفاع رأس المال السوقي للبورصات العربية بمقدار 1.27% أو ما قيمته 57.4 مليار دولار مقارنة بنحو 4 تريليونات و526 مليارا و359 مليونا و504 آلاف دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 777.9 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 186.6 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 3.07 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 170.7 مليار دولار، وبورصة الكويت 137.5 مليار دولار وبورصة مسقط 62.25 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.9 مليار دولار، وبورصة مصر 39.4 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 23.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.6 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.98 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.97 مليار دولار.