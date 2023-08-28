ميناء الإسكندرية يتداول 1550 حاوية مكافئة و86 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة



شهدت حركة تداول الحاويات والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية.. حيث تم تداول 1550 حاوية مكافئة و86 ألف طن بضائع.

وقال المتحدث باسم الميناء أحمد بريقع إنه تم دخول وخروج عدد 27 سفينة في يوم واحد إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى العمل حاليا على شحن وتفريغ عدد 32 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1550 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة حيث شكلت الحاويات الصادرة 41 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 630 حاوية بينما تم ورود 920 حاوية مكافئة.

وأضاف بريقع، أنه تم شحن وتفريغ 86 ألف طن تقريبا من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من "صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت" خلال هذه المدة.

من جانبه، وجه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء والالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.