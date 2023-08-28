موانئ البحر الأحمر تتداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و668 شاحنة و142 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 761 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت 500 طن بضائع، 298 شاحنة و100 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، و370 شاحنة و42 سيارة.

وأضافت أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس; بينما غادرته العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و209 شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي بريدج وسينا وآيلة.

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