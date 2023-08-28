كورة لايف الآن { 0 - 0 } مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي بث مباشر اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 (يلا شوت)

مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي بث مباشر اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 (يلا شوت)

جولة سعودية جديدة al-hilal-vs-al-ettifaq، مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي بث مباشر اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 (يلا شوت)، بث مباشر الهلال ضد الاتفاق في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين على بعد دقائق جديدة من الانطلاق، يسعى الزعيم للحفاظ على أدائه المميز وتحقيق نتائج جيدة في المباراة القادمة، حيث سيواجه منافسًا يمتلك نفس عدد النقاط. فريق المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد قدّم أداءًا جيدًا في بطولة دوري روشن الجديدة، وحظي بدعم كبير من مجلس الإدارة. ومن المعروف أن مباريات الفريقين تتميز بالندية الفنية والإثارة، وتكون النتائج معلقة حتى الثواني الأخيرة، إلى جانب الأجواء الجماهيرية المميزة.

مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن للمحترفين عن طريق وسيلتين، الأولى هي التلفزيون، والثانية هي البث الإلكتروني. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولتي مصر والمملكة العربية السعودية، وستُقام على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

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مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق مباشر الآن

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق مباشرة الآن عبر منصة شاهد الإلكترونية التي توفر نفس خدمات النقل التلفزيوني بجودة عالية ودون انقطاع. كما توفر المنصة فقرات فنية تسبق المواجهة بنحو ساعة ونصف، إلى جانب أرقام اللاعبين وتقييم المدربين وملخص اللقاء.

تشكيل الاتفاق ضد الهلال

تشكيل الاتفاق ضد الهلال في الجولة الرابعة من دوري روشن أو الدوري السعودي سيكون على النحو التالي.

حارس المرمى: باولو فيكتور. رباعي الدفاع: السنوسي الهوساوي- جاك هندري- مارسيل تيسيران- عبدالله الخطيب. وسط الميدان: على هزازي- فيصل الغامدي- جوردان هندرسون. المقدمة الهجومية: أحمد الغامدي- موسى ديمبيلي- روبن كويسون.

تشكيل الهلال ضد الاتفاق

تشكيل الهلال ضد الاتفاق لن يخرج عن القوام الأساسي الذي خاض المواجهات الماضية.

حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: ياسر الشهراني- على البليهي- كوليبالي- سعود عبدالحميد. خط الوسط: برونو نيفيز- محمد كنو- سالم الدوسري. الهجوم: مالكوم- ميشيال- ميتروفيتش.

يذكر أن الهلال والاتفاق يمتلكان 7 نقاط بعد خوضهما 3 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين.

يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، ستقام مباراة قوية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بين فريقي الهلال والاتفاق، ضمن سلسلة مباريات دوري روشن السعودية للموسم 2023-2024.

يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء المثير بين الفريقين، حيث يتنافسان على تحقيق النقاط الثلاث وتحقيق الفوز. ومن المتوقع أن يحضر الملعب جماهير كبيرة وحماسية من مشجعي الفريقين، لتشجيعهم ودعمهم خلال المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتفاق | من هنـــا

يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر حضور ومتابعة مباراة الهلال والاتفاق المثيرة اليوم، الاثنين 28 أغسطس 2023. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتفاق | من هنـــا

ومن المتوقع أن يحضر الملعب جماهير كبيرة للاستمتاع بتلك اللحظات المشوقة ومشاهدة أداء الفريقين. وستكون هذه المباراة فرصة للفريقين لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث في بداية الموسم الجديد، وذلك بعد أن انتظر عشاق الكرة هذه اللحظات لفترة طويلة.

وسيكون عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع قمة من طراز عالمي تجمع بين الهلال والاتفاق في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.