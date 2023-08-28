يلا شوت الآن.. كورة لايف تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الدوري السعودي

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الدوري السعودي

شاهد الدوري السعودي Al Hilal vs Al-Ettifaq اليوم، وتلبس عشاق كرة القدم السعودية حالة من الترقب والحماسة لمباراة قوية تجمع بين فريقي الهلال والاتفاق في الأسبوع الرابع من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم. ستقام المباراة مساء اليوم الإثنين 28 أغسطس على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالتحديات لكلا الفريقين.

يدخل الهلال المباراة بعد فوزه في المرحلة الماضية على الرائد بنتيجة 4-0. وقد استطاع الفريق أن يرفع رصيده إلى 7 نقاط، محتلًا المركز الثالث على جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المتصدر الاتحاد والوصيف الأهلي السعودي. يتطلع الهلال إلى استمرار نتائجه الجيدة وتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة لمواصلة المنافسة بقوة على اللقب.

من جهة أخرى، تعادل الاتفاق في المباراة السابقة أمام الخليج بهدف لكل فريق. وبهذا التعادل، ظل الاتفاق في المركز الرابع على جدول الترتيب، متساويًا في النقاط مع الهلال. يسعى الاتفاق، بقيادة المدير الفني ستيفين جيرارد، إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لتعويض التعادل السابق وتحسين موقعه في جدول الترتيب. يتمتع الفريق بلاعبين ومدربين مميزين، ومن المتوقع أن يقدموا أداء قويًا ويضعوا الهلال في تحدي حقيقي.

يُخوض اليوم اللقاء الرابع من دوري روشن السعودي، حيث يسعى فريق الهلال لتحقيق العلامة الكاملة على حساب منافسه القوي، للصعود إلى صدارة الترتيب بعد سقوط بعض الفرق في المباريات السابقة وتراجعه إلى المركز الثالث. وفي حال سقوط فريق الاتحاد، سيحتل الهلال المركز الأول بشكل رسمي. وسيكون لنادي الاتفاق فرصة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة، والخروج منها بشكل مميز في مشواره. ونحن في موقع الفجر نيوز، سننشر لكم بث مباشر لمتابعة مباراة الهلال والاتفاق اليوم.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والإتفاق

يترقب عشاق كرة القدم في الوقت الحالي المباراة الأبرز بين فريقي الهلال والاتفاق، والتي يتنافسان فيها على تحقيق العلامة الكاملة في ذهاب الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. ستُقام المباراة مساء يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز. ويحاول كلا الفريقين تحقيق الفوز، إلا أن نادي الهلال يسعى بشدة للفوز، فيما يحاول نادي الاتفاق الخروج بنقطة على الأقل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتفاق | من هنـــا

يدخل فريق الهلال مباراته الليلة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 7 نقاط حققها بفوزين وتعادل واحد، وبتسجيل 8 أهداف وتلقي هدفين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتفاق | من هنـــا

فريق الاتفاق، بقيادة مدربه ستيفن جيرارد، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024، بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط. حقق الفوز في أول جولتين على فرق النصر والحزم، ثم تعادل في الجولة الثالثة مع فريق الخليج.

يسعى فريق الهلال إلى تحقيق الفوز في المباراة الحالية، وذلك للحفاظ على صدارته في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ومواصلة المنافسة على اللقب. من جانبه، يسعى فريق الاتفاق إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، للحفاظ على فرصه في المنافسة على المربع الذهبي.

تشكيل الاتفاق ضد الهلال

حارس المرمى: باولو فيكتور. رباعي الدفاع: السنوسي الهوساوي- جاك هندري- مارسيل تيسيران- عبدالله الخطيب. وسط الميدان: على هزازي- فيصل الغامدي- جوردان هندرسون. المقدمة الهجومية: أحمد الغامدي- موسى ديمبيلي- روبن كويسون.

تشكيل الهلال ضد الاتفاق

حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: ياسر الشهراني- على البليهي- كوليبالي- سعود عبدالحميد. خط الوسط: برونو نيفيز- محمد كنو- سالم الدوسري. الهجوم: مالكوم- ميشيال- ميتروفيتش.

يدخل "الزعيم" هذه المواجهة بصفوف شبه مكتملة، مع استمرار غياب البرازيلي نيمار بداعي الإصابة، لكنه رغم ذلك، يصبو إلى تحقيق نقاط المباراة.