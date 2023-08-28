ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مدفوعًا بتراجع سعر الدولار



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع سعر الدولار وعوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لمزيد من الدلائل على توقعات أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1919.41 دولار للأوقية، وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4% إلى 1946.80 دولارا.

وتراجع الدولار أمام منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أقل من ذروتها الأخيرة.

وسيتم التركيز هذا الأسبوع على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس يوم الجمعة لمزيد من الوضوح بشأن قوة الاقتصاد.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة TD securities: "التوظيف القوي وأرقام الوظائف القوية وأرقام الأجور تشير ضمنا إلى استمرار الضغط على الأجور والتضخم المحتمل، مما يعني أن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة عند مستويات عالية لفترة طويلة".

وقال ميليك "الذهب قد يتراجع صوب 1900 دولار إذا ظلت البيانات قوية للغاية. أعتقد أن احتمالات صعود الذهب إلى 1840 دولارا ليست خارجة عن نطاق الاحتمالات".

وقال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في اجتماع سنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة إن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عوائد السندات، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أقل جاذبية.

وأظهرت أداة CME FedWatch أن المستثمرين يتوقعون فرصة بنسبة 56% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023، وفرصة بنسبة 40% لترك بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام.

ومما سلط الضوء على معنويات المستثمرين تجاه السبائك، أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مضاربي الذهب في كومكس خفضوا صافي مراكز الشراء في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس (آب).

واستقر السعر الفوري للفضة عند 24.23 دولارًا، متماسكًا بالقرب من أعلى مستوياته المسجل في 2 أغسطس. وصعد البلاتين 2.2% إلى 964.99 دولارا، بينما تقدم البلاديوم 2.5% إلى 1254.89 دولارا.