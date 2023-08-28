عودة الحركة الجوية لطبيعتها في بريطانيا بعد ساعات من الاضطراب

عادت حركة الملاحة الجوية لطبيعتها في بريطانيا بعد ساعات من التأجيل والإلغاء لرحلات جوية تستخدم المجال الجوي البريطاني، وذلك بسبب ما قالت هيئة الملاحة الجوية الوطنية البريطانية إنها "مشكلة فنية"، تم تحديدها والتعامل معها، دون مزيد من التوضيح.

واضطرت الهيئة صباح الاثنين إلى تقييد تحركات الطيران والتعامل بشكل يدوي مع الطائرات بعد أن أثرت المشكلة على قدرة نظامها على معالجة حركة الملاحة تلقائيًا، مع تحذير شركات الطيران والمطارات من وجود تأخيرات وإلغاءات لعدد من الرحلات.

وقالت الهيئة في بيان: "لقد حددنا وعالجنا المشكلة الفنية التي أثرت على نظام تخطيط الرحلات لدينا هذا الصباح. ونحن نعمل الآن بشكل وثيق مع شركات الطيران والمطارات لإدارة الرحلات الجوية المتأثرة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.. سيقوم مهندسونا بمراقبة أداء النظام بعناية عندما نعود إلى العمليات العادية."

وفي وقت سابق، قالت شركة مراقبة الحركة الجوية الأيرلندية، إن المشكلة أدت إلى "تأخير كبير في الرحلات الجوية عبر أوروبا التي تسافر من المجال الجوي للمملكة المتحدة أو منها أو عبرها".

وقال متحدث باسم مطار هيثرو في لندن، المركز الأكثر ازدحاما في أوروبا الغربية، إن المطار يعمل مع هيئة الملاحة الجوية لتقليل التأثير على الركاب، بينما قال مطار غاتويك، جنوب لندن، إنه يشهد تأخيرات وإلغاءات متعددة.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إن رحلاتها تعطلت بشدة وإنها أجرت "تغييرات كبيرة" على جدول رحلاتها، في حين قالت شركات طيران أخرى، بما في ذلك رايان إير، إن بعض الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة ستتأخر أو تُلغى.

وكان مطارا مانشستر ولندن ستانستد من بين العديد من المطارات في المملكة المتحدة التي حذرت من احتمال تعطيل الرحلات الجوية، بينما قال مطار دبلن إن المشكلات أدت إلى تأخير وإلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الأيرلندية.

ولجأ العديد من الركاب إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليقولوا إنهم كانوا عالقين على مدرج الطائرات في انتظار الإقلاع، أو محتجزين في مباني المطارات، في إسبانيا والبرتغال واليونان وإسرائيل وأماكن أخرى في يوم سفر مزدحم.