ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مدعومة بالصناعات المنكشفة على الصين



أغلقت المؤشرات الأوروبية نهاية تعاملات الاثنين مرتفعة، مدعومة بالصناعات المنكشفة على الصين بسبب إجراءات بكين لمساعدة سوق الأسهم المرتفع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.9%، مسجلًا أفضل أداء له في يوم واحد خلال شهر، وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 1.7%، مقتفية أثر المكاسب المبكرة للأسهم الكبرى في وول ستريت.

تمسك المتداولون على نطاق واسع برهاناتهم على وقف رفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (ايلول) على الرغم من تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الحاجة إلى مزيد من الارتفاعات في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة.

وقال كيران غانيش، الرئيس العالمي للاتصالات الاستثمارية في مكتب الاستثمار الرئيسي في UBS: "التوقف المؤقت هو الأرجح، لكن لا يزال هناك المزيد من الارتفاعات مطروحة على الطاولة خاصة إذا استمر الاقتصاد في الأداء القوي كما كان عليه الحال".

فيما أظهر تقرير أن صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان يرى مبررًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لم تكن هناك مفاجآت كبيرة في التضخم قبل ذلك الحين، بينما لا يتوقع وزير المالية الفرنسي برونو لو مير انخفاض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وارتفعت أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 1.6%.

وفي الوقت نفسه، ظهرت دلائل جديدة على أن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة يعوق خلق الائتمان والنشاط الاقتصادي، وجاء في شكل مزيد من التباطؤ في نمو الإقراض لشركات منطقة اليورو في يوليو (تموز).

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات والشركات الصناعية المرتبطة بالصين 0.8% و1.3% على التوالي، بعد أن خفضت وزارة المالية الصينية رسوم الدمغة على تداولات الأسهم إلى النصف "لتنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين".

وارتفعت أسهم الشركات الفاخرة ذات الثقل المنكشفة في الصين، LVMH، وKering، وHermes، بأكثر من 1% لكل منها.

وأضاف غانيش من بنك UBS: "سيساعد ذلك على تحسين المعنويات في أسواق رأس المال، لكن بعض التحديات الهيكلية ستتطلب المزيد من التحفيز الجوهري"، مشيرًا إلى ضعف معنويات المستهلكين في الصين وتحديات قطاع العقارات.

وقبل أيام قليلة فقط على نهاية أغسطس (آب)، يتجه المؤشر ستوكس 600 لتسجيل أسوأ شهر له هذا العام، بقيادة الموارد الأساسية، متأثرا بارتفاع عوائد السندات وتدهور التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو والصين أكبر سوق للتصدير.

ومن بين القطاعات الرئيسية الأخرى، ارتفعت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.6%، مدعومة بارتفاع بنسبة 1.2% في شركة نوفو نورديسك الدنماركية.

وأظهر استطلاع أن مزاج المصدرين الألمان أصبح أكثر غموضا في أغسطس على الرغم من وجود علامات على التحسن في قطاع الكيماويات المحاصر.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات السندات في جميع أنحاء منطقة اليورو قبيل سلسلة من البيانات الاقتصادية المحلية والأميركية هذا الأسبوع.

وكانت الأسواق في المملكة المتحدة مغلقة بسبب عطلة البنوك الصيفية.