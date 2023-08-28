نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية الثانوية العامة

لينك سريع.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية الثانوية العامة

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نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية الثانوية العامة

لينك سريع.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية الثانوية العامة،أعلن مكتب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية عن فتح إمكانية الاطلاع على نتائج مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب في المرحلة الأولى والثانية من عملية التنسيق. سيتم نشر هذه النتائج على موقع التنسيق الإلكتروني فور الانتهاء من تأكيد النتائج واستكمال عمليات ترشيح الطلاب. وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيكون بإمكان الطلاب الولوج إلى موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يمكنهم الاطلاع على نتائجهم ومعرفة حالتهم بالنسبة لعملية تقليل الاغتراب.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية الثانوية العامة

أُغلق باب تسجيل الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب "التحويل بين الكليات" عبر موقع التنسيق الإلكتروني مساء يوم الاثنين. تمكّن طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق في الجامعات لعام 2023 من تسجيل رغباتهم في مرحلة التحويلات بين الكليات، بهدف تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك وفقًا لنسبة محددة تبلغ 10%، وذلك في يوم الخميس الماضي، وتحت الشروط والقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا السياق.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية الثانوية العامة

أكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا، الذي يشغل منصب رئيس قطاع التعليم ويشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا يوجد مجال لتقديم طلبات جديدة في مرحلة تقليل الاغتراب على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وأنه سيتم إغلاق الفرصة لتقديم الرغبات مساء يوم الاثنين. وأضاف أنه لن يتم قبول طلبات التحويل بين الكليات والجامعات والمعاهد على شكل ورقي خلال مرحلة تقليل الاغتراب، مُبينًا أن العملية التحويلية تتم مرة واحدة فقط من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك وفقًا للنسب المحددة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب 2023/2024

من ناحية أخرى صرحت وزارة التعليم العالي على مجموعة من التعليمات التي لا بد من الإلتزام بها، بالإضافة إلى  وجود مجموعة من  الشروط للتسجيل في خدمة تقليل الاغتراب وكان من ضمن تلك الشروط:

التقديم على الاغتراب يكون الكترونيا من خلال رابط التسجيل في تقليل الاغتراب.
لا يوجد تحويل ورقي.
يمكن للطالب فرصة التحويل لمرة واحدة فقط.
لا بد من استيفاء كافة الشروط الخاصة بالكلية التي يتم التحويل لها.
على الطالب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط المصرح عنه من الوزارة.
المفاضلة تكون على أساس مجموع
درجات الطالب

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