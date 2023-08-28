نتيجة تقليل الاغتراب 2023/2024 المرحلة الاولي والثانية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية

استعلم الآن..نتيجة تقليل الاغتراب 2023/2024 المرحلة الاولي والثانية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية

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نتيجة تقليل الاغتراب 2023/2024 المرحلة الاولي والثانية

نتيجة تقليل الاغتراب 2023/2024 المرحلة الاولي والثانية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية،حان الوقت لجميع الطلاب للاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب للمراحل الأولى والثانية والثالثة في تنسيق الثانوية العامة. يمكن للطلاب الآن البحث عن رابط استعلام نتائج تقليل الاغتراب، وذلك بعد أن قاموا بتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى والثانية والثالثة. ينشدون المعلومات حول القواعد والشروط المتعلقة بعملية التحويل إلى كليات أخرى داخل نفس المحافظة.

في الفقرات التالية، سوف تجدون رابط تسجيل تقليل الاغتراب للعام 2024 للمرحلة الأولى والثانية.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023/2024 المرحلة الاولي والثانية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وفقًا لأنظمة مكتب تنسيق الجامعات، من المقرر الإعلان عن نتائج تقليل الاغتراب لعام 2023 خلال فترة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام من انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لهذا العام. سيتم نشر هذه النتائج على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب الاطلاع عليها ومعرفة نتائجهم بسهولة.

آخر موعد للتسجيل في تقليل الاغتراب 2023

بناءً على الإعلان الصادر عن مكتب تنسيق القبول في الجامعات، ينتهي اليوم الاثنين عملية تقليل الاغتراب لعام 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً. وبعد هذا الوقت، يبدأ فريق مكتب تنسيق القبول في الجامعات في التحضير لإعلان نتائج تقليل الاغتراب لنفس العام.

مرحلة تقليل الاغتراب 2023

انطلقت مرحلة تقليل الاغتراب للعام 2023 يوم الخميس الماضي، الموافق 24 أغسطس 2023، واستمرت لمدة خمسة أيام متتالية. تمتد هذه المرحلة من يوم الخميس المذكور حتى يوم الاثنين، الموافق 28 أغسطس 2023، حيث تمكن الطلاب من إجراء تحويلات بين الكليات وتقليل الاغتراب خلال هذه الفترة.

خطوات تسجيل طلب تقليل الاغتراب 2023

- يقوم الطالب الراغب في عمل تقليل الاغتراب 2023 الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.  للحصول على النتيجة.

- يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- يقوم الطالب بالضغط على اختيار خدمة تقليل اغتراب.

- يختار الطالب نوع الشهادة الحاصل عليها.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري.

- الضغط على اختيار قائمة جديدة.

- يقوم الطالب بالضغط على اختيار تقليل الاغتراب.

- إدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة الرقم التأكيدي.

- الضغط على تسجيل.

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