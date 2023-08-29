عاجل.. عادل حمودة عن أول جولة خارجية لـ البرهان منذ الحرب: علينا دعم السودان حتى يسترد عافيته

علق الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس التحرير جريدة الفجر، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمقر الرئاسة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في مستهل جولة "البرهان" الخارجية الأولى، منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بالبلاد منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكد حمودة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن السودان العمق الاستراتيجي لمصر، ومهما حدث من محاولات لـ ضرب بين البلدين إسفينا "لن تفلح أبدًا"، فضلًا عن أنه لا يجوز أن ننتظر حتى تفلح، ومن ثم علينا دعم السودان حتى يسترد عافيته.

في أول زيارة منذ اندلاع الحرب.. السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني في العلمين الجديدة

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وعقدا جلسة مباحثات، بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يطلع الفريق البرهان الرئيس السيسي على آخر مستجدات الوضع في الساحة السودانية على المستوى الميداني والإنساني.

وسيتطرق اللقاء إلى مناقشة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة بين طرفي الصراع، والسماح بتنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية، والتطرق لجهود القاهرة إقليميا ودوليا وخاصة مع آلية دول جوار السودان؛ لوقف الصراع واستعادة الأمن والاستقرار، حسبما أفادت مصادر سياسية ودبلوماسية.