بولندا: 60 مهاجرا غير شرعي هاجموا حرس الحدود

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حدود بولندا - أرشيفية
حدود بولندا - أرشيفية

كشف حرس الحدود البولندي، عن إحباط محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية من قبل مجموعة مكونة من 60 مهاجرا غير شرعي.

ونشر الحرس في صفحته على "X" ("تويتر" سابقا): "في 28 أغسطس الجاري حاول 60 شخصا دخول الأراضي البولندية بشكل غير شرعي. وعبرت مجموعة من الأجانب العدوانيين في أراضي دائرة حرس الحدود في دوبيتشي تسيكيفنا الحدود وألقت الحجارة على المصلحة البولندية. وتم إرسال سيارة "تايفون" مزودة بخراطيم المياه إلى مكان الحادث. وتم منع عبور الحدود".

وفي منتصف عام 2021 تجمع عدة آلاف من المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية على أمل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. وشددت السلطات البولندية الإجراءات الأمنية على الحدود ونشرت الجيش وأوقفت محاولات المهاجرين غير الشرعيين لدخول البلاد، كما اتهمت مينسك بالوقوف وراء أزمة الهجرة. من جهتها رفضت بيلاروس كل هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن بولندا تقوم بطرد المهاجرين قسرا إلى أراضيها وتصعيد الوضع مع اللاجئين بشكل مصطنع. وأشار رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إلى أن مينسك لن تعيق بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب العقوبات الغربية.

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