تقرير: مصر ونيجيريا والجزائر تقود سوق الغاز بالقارة الأفريقية



تصدرت مصر ونيجيريا والجزائر قائمة الدول الإفريقية المؤهلة للعب دور مهيمن على سوق الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا في وقت تتراجع فيه أهمية الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة.

جاء ذلك في تقرير تنبؤي لغرفة الطاقة الافريقية أشاد خلاله بما تمتلكه مصر من قدرات على تسييل الغاز وقال إن الغاز المصري والجزائري والنيجيري يشكل ما نسبته 80% من إجمالي الغاز الطبيعي الإفريقي المنتج.

وقالت غرفة الطاقة الإفريقية - في تقرير تنبؤي عن حالة أسواق الطاقة الإفريقية - إن إنتاج إفريقيا من الغاز الطبيعي تقدر بنحو25.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال عام 2023 وبارتفاع نسبته 1 % عن معدلات الانتاج المسجلة في عام 2022.



وتتوقع غرفة الطاقة الإفريقية أن ينمو إنتاج إفريقيا من الغاز الطبيعي بنسبة 7 % بحلول عام 2025; وصولا إلى إنتاج يومي معدله 27.4 مليار قدم مكعب وأن يرتفع معدل الإنتاج اليومي للغاز الإفريقي بنسبة 30% إلى 32.8 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030، وإلى 41.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2035 بارتفاع نسبته 65 % عن معدلات الانتاج للغاز الإفريقي خلال عام 2023.