التعبئة والإحصاء: 1.4 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان



ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان سجلت 1.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 بارتفاع 18.7%.

وأشار الجهاز - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسودان لتصل لـ929.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 826.8 مليون دولار خلال 2021 بارتفاع 12.4% بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار مقابل 385.6 مليون دولار بارتفاع 32.1%.

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر للسودان خلال 2022 جاءت الأسمدة في المرتبة الأولى بقيمة 159.3 مليون دولار ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 123.8 مليون دولار ثم منتجات المطاحن بقيمة 75.5 مليون دولار ثم الملح والكبريت بقيمة 51.5 مليون دولار، وثم الملابس بقيمة 48.8 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالمجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان خلال 2022 جاءت الحيوانات الحية بالمرتبة الأولى بقيمة 195.1 مليون دولار ثم القطن بقيمة 139.2 مليون دولار ثم البذور والأثمار الزيتية بقيمة 125.6 مليون دولار ثم اللحوم بقيمة 22.2 مليون دولار ثم اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة بقيمة 12.5 مليون دولار.

وتابع الجهاز أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان بلغت 13.3 مليون دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي (2020 - 2021) بارتفاع 2.7%.

وأشار إلى أن قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر بلغت 1.6 مليون دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي (2020 - 2021) بانخفاض 22.5%.