انكماش الاقتصاد التشيكي خلال الربع الثاني من العام الجاري

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن مكتب الإحصاءات التشيكي حدوث انكماش في الاقتصاد بنسبة 0.4% على أساس سنوى خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح المكتب - حسبما نقل راديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء - أنه على الرغم من ذلك إلا أن الاقتصاد شهد نموا طفيفا مقارنة بالربع الأول من هذا العام، مضيفا أن أداء الاقتصاد في الربع الثاني أفضل مما توقعه خبراء الاقتصاد في البنك المركزي التشيكي.


وأشار الراديو إلى أن إحجام الأسر التشيكية عن الاستهلاك ومحاولتها الإدخار; ساهم في حدوث الانكماش على أساس سنوي.

 

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل/السبب الحقيقي وراء طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

للمباراة الثانية على التوالي ثنائية رونالد وماني تحقق الانتصار للعالمي على حساب الشباب برباعية نظيفة

تتخطى 40 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن درجات الحرارة

عاجل.. الموسيقيين تقرر منع التعامل مع المطربة سارة زكريا والتحقيق معاها

عاجل.. انفراد لـ "الفجر" - الأهلي يحسم صفقة المهاجم البرازيلي «ليس سوزا»

صفقة الأمتار الأخيرة.. برشلونة يدرس التعاقد مع موهبة البريميرليج.. ورد صادم من ناديه

أهداف مباراة النصر والشباب اليوم 29-08-2023 في الدوري السعودي.. شاهد ثنائية رونالدو

هدف رياض محرز في مرمى الطائي اليوم بدوري روشن السعودي