انكماش الاقتصاد التشيكي خلال الربع الثاني من العام الجاري



أعلن مكتب الإحصاءات التشيكي حدوث انكماش في الاقتصاد بنسبة 0.4% على أساس سنوى خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح المكتب - حسبما نقل راديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء - أنه على الرغم من ذلك إلا أن الاقتصاد شهد نموا طفيفا مقارنة بالربع الأول من هذا العام، مضيفا أن أداء الاقتصاد في الربع الثاني أفضل مما توقعه خبراء الاقتصاد في البنك المركزي التشيكي.



وأشار الراديو إلى أن إحجام الأسر التشيكية عن الاستهلاك ومحاولتها الإدخار; ساهم في حدوث الانكماش على أساس سنوي.