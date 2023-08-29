ارتفاع معدل البطالة في اليابان لأول مرة منذ 4 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات اقتصادية رسمية اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ 4 أشهر، فيما تراجع مؤشر الطلب على العمالة بنسبة محدودة، وهو ما يثير القلق بالنسبة لمسار السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني والسياسات المالية للحكومة.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل البطالة ارتفع خلال يوليو الماضي إلى 2.7%  مقارنة بـ 2.5% في يونيو الماضي، كما ارتفع إجمالي عدد العاملين في اليابان بمقدار 100 ألف عامل خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع عدد العاطلين بمقدار 110 آلاف عاطل.

وأظهرت بيانات منفصلة تراجع نسبة الوظائف المتاحة إلى الباحثين عن عمل إلى 129 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل خلال الشهر الماضي مقابل 130 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل في الشهر السابق.

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