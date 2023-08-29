المركزي الصيني يواصل ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي

الاقتصاد
بوابة الفجر

يواصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي لليوم الثاني على التوالي.


وضخ البنك اليوم الثلاثاء  385 مليار يوان  (58ر53 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 8ر1%، بعد أن ضخ أمس الاثنين 332 مليار يوان  (2ر46 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 8ر1%.


ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة  (شينخو) عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة في نهاية الشهر.


ويأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه السلطات الصينية مجموعة إجراءات تستهدف تحفيز النشاط في مختلف قطاعات الاقتصاد وخاصة القطاع العقاري حيث أصدر البنك توجيهات لتخفيف شروط قروض التمويل العقاري لفئات محددة من المشترين.

ويواجه القطاع العقاري في الصين أزمة حادة منذ فترة، تهدد بدفع الاقتصاد الصيني ككل إلى مزيد من التراجع.

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