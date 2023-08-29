أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت أسعار النفط الثلاثاء 29 أغسطس وسط مخاوف من أن تؤدي زيادات محتملة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب، وقد فاق هذا أثر المخاوف المتعلقة بإمكانية تأثير عاصفة مدارية قبالة ساحل الخليج الأمريكي على الإمدادات.
             
وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش انخفض خام برنت 19 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 84.23 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3% إلى 79.86 دولار.
             
ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل.
 

وقال رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الجمعة إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.
             
في هذه الأثناء، ضربت العاصفة إداليا غرب كوبا أمس الاثنين وتحولت إلى إعصار تقريبًا بينما كانت تتجه صوب فلوريدا، ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأميركي.
             
هذا وسينصب التركيز هذا الأسبوع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس آب يوم الجمعة.
             
ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلكيه في العالم.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

ماذا قال نجم الأهلي عن استبعاد الشحات من قائمة المنتخب؟

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 مشاهدة وتحميل بمختلف الجودات.. مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 الاولي

عاجل - السبب الحقيقي وراء طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

تشكيلة مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

صفقات الزمالك الجديدة.. آخر تطورات صفقة بن شرقي داخل القلعة البيضاء

للمباراة الثانية على التوالي "ثنائية رونالدو وماني" تحقق الانتصار للعالمي على حساب الشباب برباعية نظيفة .. ملخص المباراة

عاجل.. انفراد لـ "الفجر" - الأهلي يحسم صفقة المهاجم البرازيلي «ليس سوزا»

صفقة نارية.. عرض لوكاكو الدوري المصري على الأهلي