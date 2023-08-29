أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب



تراجعت أسعار النفط الثلاثاء 29 أغسطس وسط مخاوف من أن تؤدي زيادات محتملة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب، وقد فاق هذا أثر المخاوف المتعلقة بإمكانية تأثير عاصفة مدارية قبالة ساحل الخليج الأمريكي على الإمدادات.



وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش انخفض خام برنت 19 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 84.23 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3% إلى 79.86 دولار.



ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل.



وقال رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الجمعة إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.



في هذه الأثناء، ضربت العاصفة إداليا غرب كوبا أمس الاثنين وتحولت إلى إعصار تقريبًا بينما كانت تتجه صوب فلوريدا، ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأميركي.



هذا وسينصب التركيز هذا الأسبوع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس آب يوم الجمعة.



ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلكيه في العالم.