التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين "الأولى والثانية"

بدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.

• وقد تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

■ المرحلة الثالثة وعدد طلابها:

• سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:

الشعب العلمية: 205 درجة بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863.

الشعبة الأدبية: 205 درجة بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

• علمًا بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.