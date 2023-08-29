كورة لايف الآن| بدون تقطيع الشوط الثاني (1 - 0 )مشاهدة مباراة الاهلي والطائي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري روشن السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والطائي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري روشن السعودي

فرصة المتعة حاضرة في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، حيث سيخوض نادي الأهلي رابع مبارياته في بطولة دوري روشن، وأمامه فرصة قائمة لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي والاستمرار على القمة مهما كانت نتائج المنافسين.

جولة في روشن جديدة Al Ahli vs Al Tai اليوم، مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والطائي يلا شوت اليوم في دوري روشن السعودي، يستعد فريق الأهلي بكل حماس وتصميم لمباراته المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتطلع لمواصلة بدايته النموذجية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي. ستقام هذه المواجهة على أرضه وبين جماهيره، حيث سيستقبل فريق الأهلي نظيره الطائي على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وسيكون الفوز هو الهدف الأسمى للأهلي للاقتسام بصدارة الترتيب مع جاره العنيد اتحاد جدة.

لم تكن بداية الأهلي في المسابقة أقل من رائعة، حيث تمكن من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في مبارياته الثلاث الأولى. انطلق الفريق بقوة منذ الجولة الأولى بالفوز على الحزم بنتيجة (3-1)، واستمر في تحقيق الانتصارات في المباريات التالية على الخليج (3-1) والأخدود (1-صفر). هذه النتائج المذهلة تعكس التفوق الواضح لفريق الأهلي وتحقيقه لأداء مميز في جميع مجالات الملعب.

لاقتناص الصدارة والمنافسة على اللقب لا يعتمد فقط على الأداء الجماعي، بل يتطلب وجود لاعبين مميزين ومحوريين في تكوين الفريق. وهذا ما يظهر جليًا في تعاقد الأهلي مع لاعب خط الوسط غابري فيغا من سلتا فيغو الإسباني، والذي يمتلك موهبة فذة وإمكانيات واعدة. اللاعب البالغ 21 عامًا سيمثل إضافة هامة لصفوف الأهلي وسيساهم بتنويع الخيارات التكتيكية وتعزيز خط الوسط.

بالإضافة إلى التعزيزات الجديدة، يضم فريق الأهلي مجموعة من النجوم البارزين الذين يتمتعون بمهارات استثنائية وقدرات هجومية تجعلهم في الصدارة للمنافسة على اللقب. منهم الجزائري رياض محرز، الذي يعدّ أحد أبرز نجوم الفريق ويتميز بقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف. كما يتألق البرازيلي روبرتو فيرمينو والفرنسي آلان سان ماكسيمان بقدراتهم الكبيرة والتي تضيف إثارة وابتكار إلى هجوم الفريق. العاجي فرانك كيسييه يشكل قوة إضافية في وسط الملعب، ولا يمكن نسيان الحارس السنغالي إدوار ميندي وغيرهم من النجوم الذين يكملون تشكيلة الفريق بمهاراتهم المتعددة.

على الجانب الآخر، يعيش فريق الطائي فترة تذبذب بعد انطلاقته القوية بالفوز على ضمك بنتيجة (1-صفر)، حيث تلقى هزيمتين متتاليتين أمام الاتحاد (صفر-2) والوحدة (صفر-3). هذا الانخفاض في الأداء يشكل تحديًا للطائي، ولكنه ما يمكن أن يجعله يستعيد تركيزه ويبذل مزيدًا من الجهد لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

كيفية مشاهدة بث مباشر الاهلي والطائي؟

من المنتظر أن تنطلق مباراة الأهلي مع الطائي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. سيكون ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة هو المسرح الذي ستجري عليه المباراة المرتقبة.

وتتيح القناة الرياضية SSC EXTRA 1 HD بث مباشر للمباراة، حيث سيقوم المعلق الرياضي المصري (بلال علام) بنقل الأحداث والتحليل على القناة الصوتية الأولى. بينما سيقوم المعلق السعودي (سليمان الشريف) بنقل الأحداث والتعليق على القناة الصوتية الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون المباراة متاحة أيضًا على منصة تطبيق Shahid VIP السعودي، وسيتم بثها على قناة QQ Sports Live الصينية. ومن المقرر أن يقدم موقع ميركاتو داي تغطية حية ومفصلة لأحداث المباراة من خلال منصته لأخبار الرياضة.

بهذه الطرق المتعددة للمشاهدة، سيتاح لعشاق كرة القدم فرصة متابعة المواجهة بكل متعة وتشويق، وستكون المباراة على أعتاب أحداث مثيرة ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

ترتيب الاهلي والطائي قبل مباراة اليوم

يحتل فريق الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بحصد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية. يتبقى الأهلي عن المتصدر اتحاد جدة فقط نقطتين، ونقطة واحدة فقط تفصله عن الهلال الوصيف، وهذا في إطار خوض الأهلي أربع مباريات حتى الآن في الموسم الجديد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والطائي | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والطائي | من هنـــا

على الجانب الآخر، يجد فريق الطائي نفسه في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط. ويواجه الطائي تهديدًا بفقدان مركزه إذا حقق فريق ضمك أو الشباب الفوز في نفس الجولة. هذا يجعل مباراة اليوم للطائي أكثر أهمية، حيث سيسعى الفريق بكل جهده لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تعزيز موقعه في الجدول وتحسين أدائه في المنافسة.

وبهذه الأوضاع في جدول الترتيب، يظهر وضوح الصراع الشديد في الدوري، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق نتائج جيدة لتحقيق أهدافه في هذا الموسم. تظل المنافسة مستمرة ومثيرة، وسيكون لأداء الفرق في المباريات القادمة تأثير كبير على ترتيب الجدول ومسار المنافسة.

من المؤكد أن مباراة الأهلي مع الطائي ستكون محط أنظار الجماهير، وستكون فرصة للفريقين لتحقيق نتائج إيجابية وتقديم أداء مميز يليق بتطلعاتهم. ستظل هذه المواجهة مهمة في سياق الدوري وستكون جزءًا أساسيًا من المنافسة الشرسة على الصدارة والمراكز المتقدمة في الجدول.

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ما هي افضلية اهلاوية في آخر 6 مواجهات ؟

يظهر تاريخ المواجهات الرسمية بين الفريقين، أنّ فريق الأهلي لم يختبر طعم الهزيمة أو التعادل في آخر 6 مواجهات جمعته بنادي الطائي. تمثل هذه المواجهات سجلًا رائعًا للأهلي، حيث فاز في جميعها واستحق بذلك لقب "المتفوق". من بين هذه المواجهات، ثلاثة انتصارات تحققت في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وثلاثة انتصارات أخرى تحققت في كأس خادم الحرمين الشريفين.

تاريخيًا، يعود آخر انتصار لفريق الطائي على الأهلي إلى عام 2008، وكان ذلك خلال منافسات كأس الأمير فيصل بن فهد. في هذا اللقاء، تمكن الطائي من تحقيق فوزٍ مهم وضرب الأهلي بهدف نظيف سُجل عن طريق اللاعب حمد الجهيم.

ومع هذا التاريخ، يظهر وضوحًا السيطرة المستمرة للأهلي على مواجهاته مع الطائي، وهو ما يضفي على المباراة القادمة بين الفريقين طابعًا خاصًا. بينما يسعى الأهلي لمواصلة سجله المميز وتعزيز تفوقه، يعمل الطائي بكل جهد على العودة بنتيجة إيجابية وتغيير مجرى المواجهات بين الفريقين.

الاهلي – الطائي دوري روشن – الجولة 4 ستاد الأمير عبدالله الفيصل – جدة منقولة على قناة SSC EXTRA 1 HD الساعة 9:00 م بتوقيت مكة

يستضيف فريق الأهلي نظيره فريق الطائي، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.