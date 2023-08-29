بث مباشر تويتر| كورة لايف الشوط الثاني ( 3 - 0 ) مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي.. ( يلا شوت )

يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي .. ( يلا شوت )

جووووووووووووووووووووووووووووووول، رونالدو يسجل الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

لم يكن النصر موفقا في افتتاحية مشواره ببطولة الدوري السعودي بعد سقوطه خارج ملعبه أمام نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف، والتي شهدت توقيع ساديو ماني على أول أهدافه مع العالمي، قبل أن يخسر العالمي من جديد في مباراته الثانية أمام التعاون بهدفين دون رد.

العالمي في روشن Al Nassr v Al Shabab اليوم، يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي.. ( يلا شوت )، تشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن للمحترفين" مواجهة مثيرة تجمع بين فريقي النصر والشباب، وذلك في إطار الجولة الرابعة من البطولة. تعد هذه المباراة مناسبة مهمة لكلا الفريقين لتعزيز موقعهما في الترتيب وتحقيق الانتصارات الضرورية لبناء زخم إيجابي خلال المسابقة.

تعاونية النصر تسعى جاهدة لمواصلة انتصاراتها المتتالية في البطولة، حيث نجح الفريق في تحقيق فوز كبير في الجولة الماضية على حساب فريق الفتح بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء. يتطلع النصر إلى استمرار هذا التألق وتحقيق النقاط الثلاث في مباراة اليوم أمام الشباب.

تعتمد فرقة النصر على قائمتها المليئة بالنجوم والمواهب، وبينهم يبرز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي قدم أداءً رائعًا في المباراة الماضية وسجل ثلاثة أهداف. تجمع الفريق أيضًا بين السنغالي ساديو ماني والبرازيلي تاليسكا وغيرهم من اللاعبين المميزين، الذين يسعون لتقديم أداء متميز والمساهمة في تحقيق الفوز.

في الجهة الأخرى، يسعى فريق الشباب للخروج من محنته الحالية وتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم. تعادل الشباب في مباراتين وتعرض لهزيمة واحدة خلال الثلاث جولات السابقة، وهذا يجعل الفوز أمام النصر هدفًا ضروريًا للتعافي وتحقيق نتيجة إيجابية.

تأتي هذه المباراة في سياق تنافس شديد بين الفرق المشاركة، حيث تمتاز بالتشويق والتحدي. سيسعى كل فريق للفوز وتقديم أفضل ما لديه من أداء، وستكون المباراة فرصة للجماهير لمشاهدة نجومها المفضلين في العرض الحي على الملعب.

بهذه الأجواء المشحونة بالحماس والتوقعات، يبقى اللقاء بين النصر والشباب حدثًا رياضيًا مثيرًا ينتظره محبو كرة القدم في المملكة، حيث سيتابعون بشغف كيف ستكون النتيجة ومن سيحقق الفوز في هذه المواجهة المهمة.

موعد مباراة النصر ضد الشباب اليوم في الدوري السعودي

تبدأ مباراة النصر والشباب، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر والشباب، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

معلق مباراة مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

يعلق فهد العتيبي على مباراة النصر والشباب، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي تويتر

تشكيل النصر المتوقع أمام الشباب اليوم

حراسة المرمى: نواف العقيدي. الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، أليكس تيليس، العمري. خط الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني

تشكيل الشباب المتوقع ضد النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى سيانج جيو كيم. خط الدفاع: فواز اليامي، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني. خط الوسط: تركي العمار، حسين القحطاني، جوستافو كويلار. خط الهجوم، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حبيب ديالو

بث مباشر مباراة النصر والشباب.. اختبار جديد في انتظار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دروي روشن مع العالمي ضد الليث ضمن منافسات الجولة الرابعة، والمقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء 29 أغسطس على ملعب الأول بارك.