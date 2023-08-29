يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي الشوط الثاني ( 3 - 0 ) بدون تقطيع

يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي

جووووووووووووووووووووووووووووووول، رونالدو يسجل الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

يحضر كريستيانو رونالدو بمستوياته المعروفة، فإن المنافسة تكون غير موجودة، وبالفعل حقق النصر انتصارا بالخمسة على نظيره الفتح في الجولة الثالثة، كان للدون البرتغالي منها ثلاثية "هاتريك"، وسجل ساديو ماني هدفين.

حديث الدوري السعودي Al Nassr v Al Shabab اليوم، يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي، يترقب عشاق كرة القدم العربية بفارغ الصبر مباراة النصر ضد الشباب في إطار منافسات دوري روشن السعودي 2023/2024. تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفرق، حيث يسعى فريق النصر إلى تصحيح مساره في البطولة واستعادة توازنه بعد تلقيه هزيمتين في ثلاث جولات، مقابل فوز واحد حققه على الفتح بخمسة أهداف نظيفة.

وبالنسبة لترتيب الفرق في جدول الدوري السعودي 2023/2024، يحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الشباب في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين. تظهر أهمية هذه المواجهة في سعي الفريقين لتحقيق الفوز، من أجل تحسين ترتيبهما في البطولة وتعزيز فرصهما في المنافسة.

يعكس هذا اللقاء تنافس الأندية السعودية وتحدياتها، حيث يتعين على كل فريق تقديم أفضل أداء للفوز والمحافظة على موقعه في الترتيب. بالأخص أن النصر يعتمد على لاعبين مميزين مثل كريستيانو رونالدو، الذي قدم أداء رائع في المباراة الماضية وسجل ثلاثة أهداف.

من الواضح أن مباراة الليلة ستكون تحديًا شرسًا وقمة مثيرة بين النصر والشباب. سيشهد الجمهور تقديم كل ما لديهم من دعم وتشجيع لأنديتهم المفضلة في هذا الصراع الرياضي. يترقب الجميع معرفة من سيتمكن من تحقيق الفوز وتحقيق أهدافه في هذه المواجهة المهمة.

موعد مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي 2023/2024

وعن موعد مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، يحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي ضيفًا ثقيلًا على ملعب استاد مارسوك بارك معقل العالمي، لمواجهة النصر السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

كام يمكن مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، البحرين، الأردن، اليمن، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب اليوم في دوري روشن السعودي

يمكن للمشجعين وعشاق كرة القدم العربية متابعة مباراة النصر ضد الشباب في دوري روشن السعودي من خلال مجموعة من القنوات الناقلة. وتأتي في مقدمة هذه القنوات القنوات الرياضية السعودية SSC، التي تنقل كافة مباريات الدوري السعودي بشكل حصري للجماهير داخل وخارج المملكة عبر قنواتها المتعددة. ومن بين هذه القنوات، تُعرض مباراة النصر والشباب على قناة SSC 1.

بالإضافة إلى البث التلفزيوني، يتيح تطبيق وموقع شاهد VIP الفرصة للمشتركين والمتعاقدين مع قنوات SSC مشاهدة المباراة مباشرةً عبر الإنترنت. تأتي هذه الخدمة بشكل مدفوع، وتوفر للجماهير إمكانية متابعة اللقاء على مختلف الأجهزة الذكية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

توفير العديد من الوسائل لمشاهدة المباراة يمنح الجماهير فرصة كبيرة للتواصل مع أحداث المباراة المثيرة والتشجيع لفرقهم المفضلة. يُتوقع أن يكون هذا اللقاء ديربي شرس ومباراة قوية بين النصر والشباب، وستكون فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة تصفيات هذه المواجهة المثيرة في إطار الدوري السعودي للمحترفين.

تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تشكيل النصر ضد الشباب

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الشباب اليوم في دوري روشن السعودي.

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - أليكس تيليس - العمري.

خط الوسط: بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - سيكو فوفانا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندرسون اليسكا - ساديو ماني.

مباراة النصر ضد الشباب اليوم في دوري روشن السعودي

تشكيل الشباب ضد النصر

إليكم فيما يلي تشكيل الشباب السعودي لمواجهة النصر اليوم في دوري روشن السعودي.

حراسة المرمى: سيانج جيو كيم.

خط الدفاع: فواز اليامي - إياجو سانتوس - نادر الشراري - حسين الصبياني.

خط الوسط: تركي العمار - حسين القحطاني - جوستافو كويلار.

الهجوم: إيفر بانيجا - هتان باهبري - حبيب ديالو.

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حكم مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكم مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم مهمة الحكم جنسية الحكم إسماعيل الفاتح حكم ساحة الولايات المتحدة الأمريكية كايل اتكينز حكم مساعد أول الولايات المتحدة الأمريكية كوري باكر حكم مساعد ثانِ الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الخربوش الحكم الرابع السعودية ألبن شايمان حكم الفيديو VAR الولايات المتحدة الأمريكية فيصل القحطاني حكم الفيديو المساعد VAR السعودية

ترتيب النصر والشباب في الدوري السعودي

الفريق المباريات فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط 11- النصر 3 1 0 2 6 4 2 3 15- الشباب 3 0 2 1 3 5 -2 2

لم يكن النصر موفقا في افتتاحية مشواره ببطولة الدوري السعودي بعد سقوطه خارج ملعبه أمام نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف، والتي شهدت توقيع ساديو ماني على أول أهدافه مع العالمي، قبل أن يخسر العالمي من جديد في مباراته الثانية أمام التعاون بهدفين دون رد.