آخرها أمس.. تفاصيل 6 لقاءات جمعت السيسي والبرهان خلال 5 سنوات

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في مدينة العلمين الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدًا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، ومعربًا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل.

وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرًا في مصر.

كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

أول لقاء جمع السيسي والبرهان

في 25 مايو عام 2019، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، حينها حيث أعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

من جانبه أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، مشيدًا بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومثمنًا الدعم المصري غير المحدود لصالح الشعب السوداني وخياراته والحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

اللقاء الثاني

وفي 27 أكتوبر عام 2020 قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان بزيارة إلى القاهرة استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث القضايا ذات الاتجاه المشترك، وآخر تطورات الأوضاع على الساحة العربية والدولية.

اللقاء الثالث

وفي 6 مارس 2021 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأول زيارة رسمية للخرطوم بعد تشكيل مجلس السيادة السوداني، وجاءت الزيارة ترسيخًا لجهود مصر لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حينها ركزت زيارة الرئيس السيسي للخرطوم على عددٍ من الملفات، شملت الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية، فضلًا عن القضايا الإقليمية والقارية، خاصة قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

اللقاء الرابع

وفي 30 مارس عام 2022 جاءت زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى جمهورية مصر العربية، واستعرض حينها الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

اللقاء الخامس

وفي 9 ديسمبر عام 2022، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على هامش القمة العربية الصينية الأولى بالرياض، شدّد الرئيس السيسي على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان اقليميًا ودوليًا وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، التى تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات خاصة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

وأكد حينها الرئيس على دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وذلك انطلاقًا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.