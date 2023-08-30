اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول جنوبي الجزائر

أعلنت المؤسسة الجزائرية للطاقة والمحروقات (سوناطراك) عن اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول في جنوبي البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي.

و في تصريح صحفي، قال مدير قسم الاستكشافات في مجمع (سوناطراك) ربيع باجي: "إن معظم هذه الاستكشافات تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية ما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج".

و لفت باجي إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات وستعلن عن نتائجها قبل نهاية السنة الحالية وأن "(سوناطراك) تتميز بنجاعة الاكتشافات من حيث انخفاض تكلفة البرميل الواحد المستكشف والتي لا تتجاوز دولارا واحدا مقارنة بنظيراتها في مناطق عدة من العالم والتي تصل في بعض الأحيان إلى حدود 8 دولارات".

وأوضح أن الشركة برمجت ضمن مخططها السنوي حفر 45 بئرا عبر كل مناطق الوطن عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد باستخدام أحدث التكنولوجيات وقد تم حتى الآن الانتهاء من حفر 23 بئرا على أن تستكمل عمليات الحفر المتبقية قبل نهاية السنة.

من ناحية ثانية كشف باجي عن أن الشركة تخطط لإنجاز مركز للمعالجة وتحليل المعطيات والحسابات في أقرب الآجال ما سيساهم في رفع قدرات المؤسسة بمجال سرعة معالجة الكم الضخم من المعلومات المتدفقة في إطار عمليات المسح والاستكشاف ثلاثية الأبعاد.

يذكر أن (سوناطراك) أعلنت بداية شهر يوليو الماضي عن تحقيق عائدات بقيمة 21 مليار دولار في أول خمسة أشهر من العام الحالي مضيفة أنها سجلت خلال نفس الفترة ثمانية اكتشافات جديدة للمحروقات منها سبعة اكتشافات بجهودها الخاصة.