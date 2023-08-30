الأرجنتين: توقعات بازدياد التضخم الشهري إلى أكثر من 10 بالمئة خلال أغسطس

قال مسؤولون في البنك المركزي الأرجنتيني إن البنك يتوقع ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر أغسطس الحالي بنسبة 6ر10% شهريا، وهو أعلى معدل شهري منذ خروج الأرجنتين من أزمة التضخم الهائل منذ أكثر من ثلاثة عقود حسبما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

و ذكرت بلومبرج أن توقعات البنك المركزي للتضخم ما زالت أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص، إذ تتوقع شركات إيكو لاتينا وإيكو جو وكونسالتورا ليديسما للاستشارات أن يتراوح معدل التضخم خلال الشهر الحالي بين 8ر10% و13%.

ومن المقرر أن تنشر وكالة الإحصاء الأرجنتينية بيانات التضخم للشهر الحالي، يوم 14 سبتمبر المقبل، التي ستكون أعلى كثيرا من معدل التضخم في يوليو الماضي وكان 3ر6%، بما يؤكد التأثير الكبير لانخفاض قيمة البيزو بنسبة 18% في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر أن حكومة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز خفضت السعر الرسمي للبيزو أمام الدولار يوم 14أغسطس الحالي.

