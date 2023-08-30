تراجع استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشفت دراسة نشرت اليوم الأربعاء أن استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 17% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وووفقا للدراسة التي أجراها مركز أبحاث الطاقة "إمبر" سجلت خمس من أصل 27 دولة عضو في التكتل (البرتغال والنمسا وبلغاريا وإستونيا وفنلندا)، انخفاضا بأكثر من 30%، فيما انخفض في 11 بلدا آخر، توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري بأكثر من 20%.

وأرجعت الدراسة التغيير إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الفحم والغاز، وانخفاض الطلب والتوسع في توليد الطاقة المتجددة.

وبحسب الدراسة فقد نمت الطاقة الشمسية بنسبة 13% في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع توليد الرياح بنسبة 4.8 %. ولكن بالرغم من الزيادة في الطاقة المتجددة فإنها لم تكن كافية لتحل محل الوقود الأحفوري.
 

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