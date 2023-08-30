رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد مصنع للكيماويات وأعمال إحلال خط مياه منطقة عتاقة والمنطقة الحرة

الاقتصاد
بوابة الفجر

قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، ومحمد عبدالله شهبور، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة والاستثمار بالسويس، بزيارة ميدانية لمصنع  للكيماويات بالمنطقة الحرة بالقطاع الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة بعتاقة، يرافقهم  ممثلو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسويس، وذلك في إطار العمل على تذليل أي  عقبات أو معوقات تؤثر على الاستثمارات بالمدن الجديدة وضرورة دعم المصانع والشركات.


وخلال الزيارة، استمعت المهندسة أسماء مخلوف، لشرح وافٍ من مسئولي الشركة حول اقتراب تنفيذ خط انتاج جديد سيوفر المواد الخام بدلًا من استيرادها من الخارج مرحليًا، وأشادت بتفرد الشركة وسبقها في مجال المشاركة المجتمعية،  فضلًا عن امدادها لمختلف الصناعات بمواد وسيطة وفرت وستوفر كما كبيرا من النقد الأجنبي.


وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر ٩٠٠مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة، وذلك بطول ٤٥٠٠ متر، والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس/العين السخنة والطريق الدائري.


وتابعت رئيس الجهاز أعمال تركيب مواسير المياه للخط والتي وصلت نسبة الإنجاز به إلى ٧٠٪،؜ حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر بالكامل وطبقة الإحلال وجارٍ إنهاء تركيب ٣،٥ كم من إجمالي ٤،٥ كم. 


وفي سياق متصل، أكدت رئيس جهاز السويس الجديدة،  ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد وبالمواصفات المحددة لما يمثله خط مياه الـ٩٠٠مم من مصدر حيوي لمياه الشرب للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.
 

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