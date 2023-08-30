استكمالًا لدورها الرائد في تحقيق المسئولية الاجتماعية: "كونتكت" تكرم أوائل الثانوية العامة في احتفالية خاصة ومتميزة

في ضوء مسئوليتها الاجتماعية:" كونتكت المالية القابضة " تكرم أوائل الثانوية العامة في احتفالية كبيرة بمقرها الرئيسي

حفل تكريم متميز في شركة " كونتكت المالية القابضة " لأوائل الثانوية العامة دعمًا للمسئولية الاجتماعية والتعليم

" كونتكت المالية القابضة " تكرم المتميزين من أوائل الثانوية العامة وتدعم النجاح الأكاديمي تحقيقًا لمسئوليتها الاجتماعي

نظمت مجموعة " كونتكت المالية القابضة "، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، إحتفالية متميزة لتكريم الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة بالتعاون مع جريدة الجمهورية. وأقيمت الإحتفالية بالمقر الرئيسي للمجموعة بوسط البلد بمحافظة القاهرة بحضور العديد من الطلاب وأولياء أمورهم ونخبة من مديري شركات المجموعة وموظفيها وسط أجواء سودها البهجة والسعادة.

وأقيمت الاحتفالية بحضور السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، الذي كرم الطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في امتحاناتهم النهائية وتفوقوا في الدراسة حتى أصبحوا من الأوائل المجتهدين.

وقالت " كونتكت" في بيان لها صباح اليوم أن هذه المبادرة تأتي في ضوء التزامها بدعم التعليم وتشجيع الطلاب على تحقيق النجاح الأكاديمي، مبينه أن هذه المناسبة بمثابة فرصة للاحتفال بجهود الطلاب وتفانيهم في الدراسة والتحصيل العلمي.

وكشف البيان أن تكريم أوائل الثانوية العامة شمل، كل من " الشعبة العلمية - علوم، الشعبة العلمية – رياضيات،والشعبة الأدبية، وشعبة العلوم - الدمج التعليمي،وشعبة الرياضيات الدمج التعليمي، الشعبة الأدبية - الدمج التعليمي، والشعبة العلمية - علوم STEM،والشعبة العلمية - رياضيات STEM."

وخلال الحفل قام مديري الشركة في مجال الموارد البشرية وإدارة الاستدامة، بتقديم خطابات تشجيعية وتحفيزية وتعريف بالمجموعة وما تقوم به ومجالاتها لجميع الحضور.

وأشار البيان إلي أن إدارة الموارد البشرية قامت بتحليل شخصية للطلاب بهدف تقديم المشورة المهنية لهم وتعريفهم بالمهارات العملية اللازمة لحياتهم الوظيفية مستقبلًا، ووزعت " كونتكت " الجوائز والشهادات التقديرية للطلاب المكرمين، وتم تسليط الضوء على إنجازات الطلاب والدور الذي يلعبونه كنماذج إلهام للأجيال القادمة.

وعبر السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعةشركات " كونتكت المالية القابضة "،عن فخره وامتناننه للطلاب المتفوقين الذين إحتفلت بهم " كونتكت " اليوم. مؤكدًا علي أن تحقيق النجاح الأكاديمي في الثانوية العامة يعد إنجازًا كبيرًا يستحق التقدير والتكريم.

ووجه زعتر كلمة للطلاب المتفوقين وصف فيها الشباب أنهم أمل مستقبلنا، مشيدًا بتفانيهم وتفوقهم الدراسي، موضحًا أن مجموعة " كونتكت المالية القابضة " تؤمن بقوة، أن التعليم هو أساس بناء المجتمعات القوية والمستدامة. ومشيرًا إلي أنه من خلال هذا التكريم، نسعى لتشجيعكم على الاستمرار في التفوق والسعي لتحقيق طموحاتكم الأكاديمية والمهنية.

ووجه الرئيس النفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة الشكر لأسرهم وللمعلمين الذين ساهموا في رحلتهم التعليمية. مقدمين الدعم والتوجيه اللازمين للطلاب، مؤكدًا انهم جزء لا يتجزأ من هذا النجاح.

وتابع زعتر:، أود أن أوجه لكم التهنئة الحارة والتقدير العميق على هذا التحصيل الرائع، أنتم نماذج مشرفة للإلهام والتفوق، ونحن مقتنعون بأن لديكم القدرة على تحقيق أهدافكم الكبيرة في المستقبل.وأتمنى لكم جميعًا مستقبلًا مشرقًا ونجاحًا مستمرًا في حياتكم الأكاديمية والمهنية، ونأمل في حياتكم القادمة وأن تستمتعوا باللحظات المتميزة التي ستبقى في ذاكرتكم الدائمة.