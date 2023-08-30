موانئ البحر الأحمر تتداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و641 شاحنة، و152 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1638 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 9 سفن.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الواردات بلغت 35 ألف طن بضائع، و323 شاحنة، و99 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و318 شاحنة، و53 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "Safeen AL Amal" وعلى متنها 32 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت، لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم، حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.

وأشارت إلى أنه وصلت إلى ميناء سفاجا أيضا السفينتان "الحرية، بوسيدون اكسبريس" وغادرته العبارة "أمل"، فيما جرى تداول 2500 طن بضائع، و172 شاحنة من خلال رحلات مكوكية "وصول ومغادرة" للسفينتين "سينا، بريدج" بميناء نويبع البحري.