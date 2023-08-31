لطيفة تطرح أحدث أغنياتها "ناس كتير" عبر "يوتيوب"

تعيش الفنانة لطيفة حالة من النشاط الفني التي بدأته في الفترة الأخيرة، حيث طرحت اليوم أغنياتها الجديدة والتي تحمل اسم "ناس كتير" عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، والتي حققت نجاحًا هائلًأ فور طرحها.

وتواصل لطيفة طرح أغاني الألبوم الجديد خلال موسم الصيف 2023 تباعًا، وتعد أغنية "ناس كتير" هي الأغنية الثالثة من ألبومها، وكانت الأغنية من كلمات كريم حكيم، وهو يعد ثاني تعاون له مع لطيفة بعد أغنية "من بلدي"، ومن ألحان شريف إسماعيل، وتوزيع بيرم المرغني، وقامت لطيفة بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرج عمرو دونجا بمدينة العين السخنة، وتخطت الأغنية حاجز الـ 250 ألف مشاهدة على قانتها الرسمية عبر "اليوتيوب".

وكانت قد روجت في وقت سابق، لطيفة لأغنياتها الجديدة حيث قامت بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلقة عليها: "استنوا أغنية في ناس كتير، التي تعد ثالث أغاني ألبوم لطيفة 2023، يوم الأربعاء المقبل الساعه 4 مساء بتوقيت القاهرة، على قناتي الرسمية بموقع يوتيوب والمنصات الموسيقية".

يذكر أن آخر أعمال لطيفة هي أغنية "طب اهو" والتي طرحتها في الشهر الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وتعتبر هي الأغنية الثانية من أغاني ألبومها الجديد، وكانت الأغنية من كلمات: عصام شعبان، لحن: مصطفى الشعيبي، توزيع: وسام عبدالمنعم، إخراج: جميل جميل المغازي، توزيع شركة قنوات ميوزك.

الجدير بالذكر أن لطيفة قدمت مؤخرا حفلتين في مهرجان قرطاج بالمسرح الأثري بتونس، وتم تكريمها من وزيرة الثقافة التونسية، كما انتهت من تسجيل ألبوم كامل مع زياد الرحباني، تستعد لطرحه فور الانتهاء من طرح باقي أغاني ألبوم "لطيفة 2023"، كما تقدم أغنية جديدة من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي.