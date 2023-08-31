العراق يبحث إنشاء مفاعل نووي لإنتاج "الكهرباء"

الاقتصاد
بوابة الفجر


بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، برئاسة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، ملفات استثمار الطاقة الكهرونووية في توليد الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، والشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة;، التي تسهم في تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط، الذي سيكون له مردود إيجابي على استقرار الطاقة الكهربائية للمدى البعيد".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله ان الاجتماع استعرض آخر المستجدات الأمنية وأهم التحديات وسبل مواجهتها.

وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع - أيضا - تقييم المرحلة الثانية والشروع بالمرحلة الثالثة لخطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت محافظات (المثنى والديوانية وواسط)، في حين شملت المرحلة الثانية محافظتي (النجف الأشرف وذي قار)، ومن المؤمل أن تشمل المرحلة الثالثة محافظات (صلاح الدين والأنبار ونينوى)".

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