الولايات المتحدة تقيد صادرات الرقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول بالشرق الأوسط

في وثقية صادرة عن Nvidia لرقائق الذكاء الاصطناعي، أوضحت الشركة أن الإدارة الأميركية وسعت قيود صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة لتشمل مناطق أخرى بجانب الصين من بينها بلدان في الشرق الأوسط، من دون أن توضح أسماء هذه البلدان.

ومنذ الخريف الماضي، صعدت الإدارة الأميركية حملتها ضد تملك الصين لقدرات تكنولوجية رفيعة بدعوى حماية الأمن القومي، وتصدر هذه الحملة تقييد وصول الرقائق المتقدمة إلى الصين سواء من الشركات الأميركية أو من حلفائها، في محاولة لعرقلة قدرات التطور الصينية في المجالات التكنولوجية والعسكرية.

وأفادت Nvidia العام الماضي أن الإدارة الأميركية طالبتها بوقف تصدير الرقائق من فئة منتجات A100 وH100 إلى الصين.

والأسبوع الماضي قالت في إفادتها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية: "أبلغتنا الحكومة الأميركية بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من 2024، لمجموعة فرعية من منتجات A100 وH100، المخصصة لعملاء محددين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط"، من دون مزيد من التوضيح حول أسماء هذه الدول أو المناطق.