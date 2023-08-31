أسعار الذهب تقترب لأعلى مستوياتها في شهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر اليوم الخميس بعدما عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم قد تعدل هذه التوقعات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.59 دولار للأوقية،  واستقر البلاتين عند 974.13 دولار، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي. وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1232.98 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت خلال هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل بقليل مما كان يعتقد في البداية خلال الربع الثاني من العام، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في ما يقرب من عامين ونصف في يوليو مع تباطؤ سوق العمل تدريجيا.

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