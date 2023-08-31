المركزي الصيني يواصل ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي

أعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الخميس ضخ 209 مليارات يوان (29.1 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8%، وذلك في إطار جهوده التي تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.



وتقل كمية السيولة التي ضخها المركزي الصيني اليوم مقارنة بما شهدته الأيام الماضية، حيث ضخ أمس 382 مليار يوان (53.58 مليار دولار) و385 مليار يوان (53.85 مليار دولار) أول أمس، و332 مليار يوان (46.2 مليار دولار) يوم الاثنين الماضي.



وتعتبر عملية إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ "الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.



وواصل اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار لليوم الرابع على التوالي حيث حدد بنك الشعب (المركزي) الصيني السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 7.1811 يوان لكل دولار مقابل 7.1816 يوان لكل دولار أمس.



وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.