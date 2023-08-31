انكماش النشاط الصناعي الصيني للشهر الخامس على التوالي

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، وسط طلب ضعيف في الداخل والخارج.



وأفاد مكتب الإحصاء في الصين بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 49.7 من 49.3 في يوليو، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.



كما أظهرت البيانات انكماش المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة للشهر السادس على التوالي. فيما عادت الطلبيات الجديدة إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، وأشار أصحاب المصانع إلى أن أسعار المنتجين تتحسن للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، لكن قطاع الخدمات واسع النطاق ظل في الاتجاه النزولي.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاعات غير التصنيعية، الذي يتضمن مؤشرين فرعيين لنشاط قطاعي الخدمات والبناء، إلى 51.0 من 51.5 في يوليو بقيادة التراجع المستمر في نشاط الخدمات، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يشمل النشاط التصنيعي وغير التصنيعي، إلى 51.3 من 51.1.