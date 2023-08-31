ماي سيما مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3 بجودة HD.. الآن مشاهدة سفاح الجيزة الحلقة 3 الثالثة

ماي سيما مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3 الثالثة بجودة HD.. الآن مشاهدة سفاح الجيزة الحلقة 3 الثالثة

ماي سيما مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3 الثالثة بجودة HD.. الآن مشاهدة سفاح الجيزة الحلقة 3 الثالثة، في خضم عمليات البحث الالكترونية التي سجلت أكثر من عشرة ألف عملية في اليومين الماضيين على جوجل الشهير للوصول إليه علما أن الحلقتين ستذاع اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على العديد من القنوات المصرية والعربية وأيضا في مواقع الكترونية عدة منها منصة شاهد ولقد مثل فيه نخبة من الفنانين المصريين الكبار وسوف نذكر بعضهم ومنهم باسم سمره وركين سعد وحنان يوسف وصلاح عبد الله ومن أجل مشاهدة الحلقة 3 و4 من مسلسل سفاح الجيزة فهو في السطور التي عدها فريق جريدة الفجر.

"شاهد" تكشف موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "سفاح الجيزة" والجمهور يترقبها بفارغ الصبر، يتصدر المسلسل الذي يلعب بطولته النجم أحمد فهمي، عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بعد قتل جابر السفاح لحبيبته الثانية التي تلعبها جيهان الشماشيرجي.

ماي سيما مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3 بجودة HD

ويتألف المسلسل من 8 حلقات فقط ويستمر في إثارة الجمهور بمزيجه المثير من المشاهد الأكشن والإثارة والكوميديا في نفس الوقت، تدور أحداث المسلسل في إطار غامض ومثير حول شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بـ "سفاح الجيزة"، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي.

ويضم العمل باقة كبيرة من النجوم، بما في ذلك باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، تأليف انجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

ونال أداء أحمد فهمي في المسلسل إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، حيث يظهر في دور جديد ومختلف عن الشخصيات التي قدمها من قبل سواء في السينما أو التلفزيون، يذكر أن موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "سفاح الجيزة" سيكون في تمام منتصف الليل من يوم الخميس 31 أغسطس، على منصة "شاهد".

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

أحداث مسلسل «سفاح الجيزة»، تدور في إطار مثير وغامض، عن شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بلقب «سفاح الجيزة»، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي، والمسلسل قصته مستوحاة عن قصة حقيقة واقعية، ويتكون العمل من 8 حلقات فقط.

مواعيد عرض مسلسل سفاح الجيزة

كما وذكرنا لكم في الأعلى في ان الحلقة الأولى سيتم عرضها في 25 أغسطس 2023 وسيتم عرضها في قنوات عربية عدة منها قناة mbc 1.

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