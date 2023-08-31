ايجي بيست الحلقة 3: الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة شاهد نت دون تقطيع

ايجي بيست الحلقة 3: الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة شاهد نت بدون تقطيع

ايجي بيست الحلقة 3: مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة شاهد نت دون تقطيع، يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3، وكيفية المشاهدة، بعد أن حقق العمل الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي نجاحا كبيرا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء عرضه.

مع تطور أحداث المسلسل الشيق "سفاح الجيزة"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، يتزايد اهتمام المشاهدين بمعرفة مواعيد عرض الحلقة الثالثة على منصة شاهد الرقمية. وذلك بعد حدوث حادثة قتل تشغل بال الجميع، حيث يقوم جابر السفاح بقتل حبيبته الثانية التي تؤدي دورها جيهان الشماشيرجي.

المسلسل يجمع بين مشاهد الأكشن والإثارة والكوميديا، مما يجعله يحظى بتفاعل كبير من الجمهور، وفي إعلان رسمي على حساب شاهد الرقمية على "إنستجرام"، تم الكشف موعد عرض الحلقة الثالثة، حيث ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل.

الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة شاهد نت دون تقطيع

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الأولى والثانية

وفي الحلقة الأولى والثانية من مسلسل سفاح الجيزة، تعرفنا على شخصية أحمد فهمي الذي يظهر بـ3 أسماء، الأول جابر، وهو الاسم الحقيقي له الذي تناديه به والدته وجيرانه، والثاني هو محيي الذي تناديه به حبيبته زينة «ركين سعد»، والثالث يوسف، وهو اسم الشخصية التي يعمل بها في مشغل خياطة مع صلاح عبد الله وجيهان الشماشرجي.

تدور أحداث المسلسل في إطار غامض ومثير، حول شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بـ "سفاح الجيزة"، والذي يتولى دوره النجم أحمد فهمي. ويستند المسلسل إلى قصة حقيقية، ويتألف من 8 حلقات فقط.

بالإضافة إلى أحمد فهمي، يشارك في المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم باسم سمرة وركين سعد وميمي جمال وحنان يوسف وصلاح عبد الله. وقد تألفت فرقة الكتابة من انجي أبوالسعود وعماد مطر، بينما تولى هادي الباجوري مهام الإخراج.

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يمكن متابعة الحلقة الثالثة من مسلسل سفاح الجيزة بعد نشرها في يوم الجمعة بتاريخ 31 أغسطس في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، على منصة شاهد في أي بي التي تعتبر منصة عالمية تبث المسلسلات والأفلام الحصرية، والجدير بالذكر أن مسلسل سفاح الجيزة من الأعمال الخاصة في المنصة، ينتظر المشاهدين أحداث جديدة وغامضة حول شخصية فراج يمكن متابعتها في الحلقة الثالثة.

ابطال مسلسل سفاح الجيزة

وضمن معلومات المقالة حرصنا كل الحرص على أسماء ابطال مسلسل سفاح الجيزة وفيما يلي طاقم العمل أحمد فهمي، باسم سمره، ركين سعد، حنان يوسف، صلاح عبد الله.

مواعيد عرض مسلسل سفاح الجيزة

كما وذكرنا لكم في الأعلى في ان الحلقة الأولى سيتم عرضها في 25 أغسطس 2023 وسيتم عرضها في قنوات عربية عدة منها قناة mbc 1.

أداء أحمد فهمي في دور قذافي فراج لاقى إشادة كبيرة من قبل الجمهور والنقاد، حيث استطاع أن يقدم شخصية جديدة ومختلفة عن أدواره السابقة في السينما والتلفزيون.

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استنتاج: يترقب المشاهدون عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "سفاح الجيزة" بفارغ الصبر، حيث يستعرض المسلسل قصة غامضة وإثارة تجذب انتباه المشاهدين.