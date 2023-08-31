بجودة عالية: عرب سيد الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة HD.. سفاح الجيزة الحلقة 3 ماي سيما

بجودة عالية: عرب سيد الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة HD.. سفاح الجيزة الحلقة 3 ماي سيما، مع تطور الأحداث في مسلسل "سفاح الجيزة"، يبدأ المشاهدون في البحث عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة على منصة شاهد الرقمية. يتزايد اهتمام الجمهور بعد حدوث حادثة قتل لحبيبة جابر السفاح، التي تؤدي دورها جيهان الشماشيرجي.

المسلسل يجمع بين مشاهد الأكشن والإثارة والكوميديا، مما يجعله يحظى بتفاعل كبير من الجمهور، تم الكشف موعد عرض الحلقة الثالثة على منصة شاهد الرقمية، حيث ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة HD

تدور أحداث المسلسل في إطار غامض ومثير، حول شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بلقب "سفاح الجيزة"، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي. المسلسل مستوحى من قصة حقيقية ويتكون من 8 حلقات فقط.

بجودة عالية: عرب سيد الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة HD

وكان للفنان أحمد فهمي تصريح خاص تحدث خلاله عن تفاصيل الشخصية وعن مقابلته لعدد من جيران السفاح الجيزة مؤكدًا أن شخصية "جابر" احتاجت منه الكثير من الوقت والجهد، إلى جانب اهتمامه بمتابعة قضية سفاح الجيزة الحقيقي قبل أن يعرف أنه سيقوم بتقديمها في عمل، مؤكدًا أنه وافق على المسلسل فور قيام المنتج طارق نصر بعرضه عليه".

أحمد فهمي مسلسل سفاح الجيزة

وضمن المعلومات التي نقدمها لكم في هذه المقالة التي نحرص فيها على الإجابة عن موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 الأولى، وضعنا لكم معلومات عامة عن احمد فهمي وهو احد ابطاله وهو من مواليد 6 نوفمبر 1980 وهو يعد ممثل وكاتب سيناريو مصري. ولقد تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني.

وتابع فهمي: "الشخصية احتاجت جهدا كبيرا، خاصة وأن الشخص الحقيقي عمل الكثير من الكوارث، والتقيت بجيران له وقت التحضير وكان يحبونه قبل اكتشاف أنه سفاح، إلى جانب العمل مع طبيب على أبعاده النفسية".

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بالإضافة إلى أحمد فهمي، يضم مسلسل "سفاح الجيزة" فريق عمل مميز من النجوم بما في ذلك باسم سمرة وركين سعد وميمي جمال وحنان يوسف وصلاح عبد الله. تأليف انجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

أداء أحمد فهمي في دور "سفاح الجيزة" حظي بإشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، حيث يظهر في شخصية جديدة ومختلفة عن أدواره السابقة في السينما والتلفزيون.