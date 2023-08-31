سيما كلوب الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة HD.. شاهد فور يو سفاح الجيزة الحلقة 3 بجودة عالية

سيما كلوب الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة HD.. شاهد فور يو سفاح الجيزة الحلقة 3 بجودة عالية، مسلسل سفاح الجيزة من المسلسلات العربية المصرية التي تصدرت أعلى مشاهدة منذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل، وازداد فضول المتابعين لمشاهدة باقي الحلقات خاصة بعد الإعلان أن القصة مقتبسة من أحداث حقيقية من خلال السطور التالية في المقال سنقدم لكم رابط الحلقة الثالثة من المسلسل.

سيما كلوب الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة HD

بدأ المشاهدون في البحث عن مواعيد عرض الحلقة 3 لمسلسل "سفاح الجيزة" بعد حدوث حادثة قتل لحبيبة جابر السفاح، التي تؤدي دورها جيهان الشماشيرجي، والتي أدت إلى زيادة الفضول لمعرفة باقي الأحداث. المسلسل يحظى بتفاعل كبير من الجمهور نظرًا لما يحتويه من مشاهد أكشن وإثارة وكوميديا في نفس الوقت.

وأعلنت منصة شاهد الرقمية عن موعد عرض الحلقة الثالثة، حيث ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل. ويشار إلى أن المسلسل مستوحى من قصة حقيقية واقعية، ويلعب بطولته النجم أحمد فهمي.

سيما كلوب الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة HD

وتدور أحداث المسلسل في إطار مثير وغامض، حول شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بلقب "سفاح الجيزة"، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي، والذي يتكون من 8 حلقات فقط.

"سفاح الجيزة" أشرف على ورشة الكتابة محمد صلاح العزب، سيناريو وحوار إنجي أبو السعود، إخراج هادي الباجوري، بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، صلاح عبدالله، حنان يوسف، ميمي جمال، إنتاج طارق نصر، ويُعرض على منصة شاهد VIP.

الليلة على شاهد.. أحمد فهمي يروج لأحدث حلقات "سفاح الجيزة"

كما يضم المسلسل باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم، الفنان باسم سمرة، والفنانة ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، تأليف انجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

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أداء أحمد فهمي في مسلسل "سفاح الجيزة" نال إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، خاصةً أنه يظهر فيه بشخصية جديدة ومختلفة عن الشخصيات التي قدمها من قبل سواء في السينما أو التلفزيون.