تردد قناة عين دروس التعليمية IEN TV

تردد قناة عين دروس التعليمية IEN TV الجديد 2024 على النايل سات وعربسات،تعتبر قنوات التعليم الفضائية لقناة عين جزءًا من مجموعة القنوات التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. تقوم هذه القنوات ببث برامج تعليمية تستهدف طلاب مختلف المراحل التعليمية في المملكة. تمتاز هذه القنوات بتقديم خدمة التعليم عن بعد، حيث تقدم مواد دراسية شاملة ومتنوعة للمساعدة في تعزيز تجربة التعلم.

قناة عين دروس التعليمية IEN TV

في سياق جهود وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتوفير التعليم، تم إنشاء قناة عين التعليمية. تهدف هذه القناة إلى تقديم الدروس التعليمية لجميع المراحل الدراسية. تم اطلاق القناة في عام 2020 تزامنًا مع تعطيل الدراسة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

تعد قناة عين التعليمية مبادرة مهمة من وزارة التعليم لتمكين عملية التعلم عن بعد. تتيح للطلاب في مختلف المراحل الدراسية متابعة الدروس الخاصة بجميع المواد من خلال التلفزيون. يتميز هذا النهج بالتوفير والسهولة للطلاب وأولياء الأمور لمتابعة التعليم بشكل مستدام وآمن.

تردد قناة عين دروس التعليمية IEN TV

تقدم قناة عين التعليمية محتوى تعليمي متنوع على مدار الساعة، حيث يقوم الأساتذة والخبراء بشرح المناهج السعودية وشرح الدروس بشكل وافي للطلاب. هذه الخطوة تعزز من فرص الطلاب في الاستيعاب والتفاعل مع المناهج الدراسية بفعالية.

من خلال قناة عين التعليمية، تسعى وزارة التعليم إلى تسهيل وتيسير عملية التعلم خلال الظروف الاستثنائية والعادية على حد سواء، وتعكس التزامها بجودة التعليم واستمراريته.

تردد قناة عين

تردد: 12437

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3 / 4

ويمكن للطلاب تنزيل تردد قناة عين التعليمية على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

تردد قنوات عين دروس على قمر عربسات

تردد: 11564

معدل الترميز: 27500

معدل استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6\

تردد قنوات عين دروس على قمر عربسات

القمر التردد FEC/SR الجودة تردد قناة عين دروس عرب سات 10770 (H) 27500 – 4/3 SD اسم القناة على قائمة القنوات “Ain“

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد: 10770.

استقطاب: ٱفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

برامج قنوات عين دروس تعليمية