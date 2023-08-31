تردد قناة عين دروس التعليمية IEN TV
تردد قناة عين دروس التعليمية IEN TV الجديد 2024 على النايل سات وعربسات
تردد قناة عين دروس التعليمية IEN TV الجديد 2024 على النايل سات وعربسات،تعتبر قنوات التعليم الفضائية لقناة عين جزءًا من مجموعة القنوات التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. تقوم هذه القنوات ببث برامج تعليمية تستهدف طلاب مختلف المراحل التعليمية في المملكة. تمتاز هذه القنوات بتقديم خدمة التعليم عن بعد، حيث تقدم مواد دراسية شاملة ومتنوعة للمساعدة في تعزيز تجربة التعلم.
قناة عين دروس التعليمية IEN TV
في سياق جهود وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتوفير التعليم، تم إنشاء قناة عين التعليمية. تهدف هذه القناة إلى تقديم الدروس التعليمية لجميع المراحل الدراسية. تم اطلاق القناة في عام 2020 تزامنًا مع تعطيل الدراسة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
تعد قناة عين التعليمية مبادرة مهمة من وزارة التعليم لتمكين عملية التعلم عن بعد. تتيح للطلاب في مختلف المراحل الدراسية متابعة الدروس الخاصة بجميع المواد من خلال التلفزيون. يتميز هذا النهج بالتوفير والسهولة للطلاب وأولياء الأمور لمتابعة التعليم بشكل مستدام وآمن.
تقدم قناة عين التعليمية محتوى تعليمي متنوع على مدار الساعة، حيث يقوم الأساتذة والخبراء بشرح المناهج السعودية وشرح الدروس بشكل وافي للطلاب. هذه الخطوة تعزز من فرص الطلاب في الاستيعاب والتفاعل مع المناهج الدراسية بفعالية.
من خلال قناة عين التعليمية، تسعى وزارة التعليم إلى تسهيل وتيسير عملية التعلم خلال الظروف الاستثنائية والعادية على حد سواء، وتعكس التزامها بجودة التعليم واستمراريته.
تردد قناة عين
تردد: 12437
معدل الترميز: 27500
معدل الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 3 / 4
ويمكن للطلاب تنزيل تردد قناة عين التعليمية على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:
تردد: 11564
معدل الترميز: 27500
معدل استقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6\
تردد قنوات عين دروس على قمر عربسات
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|الجودة
|تردد قناة عين دروس عرب سات
|10770 (H)
|27500 – 4/3
|SD
|اسم القناة على قائمة القنوات “Ain“
- القمر الصناعي: عرب سات.
- تردد: 10770.
- استقطاب: ٱفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
برامج قنوات عين دروس تعليمية
- برامج قناة عين الدراسية لا تكتفي بشرح المواد الدراسية فقط بل تقوم أيضًا بعمل الكثير من الاختبارات حتى يستطيع الطلاب تطبيق ما تعلموه، وبهذا يستطيعون تقييم أنفسهم ومعرفة مدى استفادتهم.
- تحرص أيضًا على تقديم جميع الجداول التي تتعلق بكافة المراحل التعليمية وذلك بهدف الاستفادة، وهذه البرامج يتم بثها بداية من الساعة السابعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة ليلًا وذلك بتوقيت المملكة السعودية.
- تقدم قناة عين دروس التعليمية مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية المميزة في شرح مبسط ووافي لجميع الدروس الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة بالمملكة.
- وتعد قناة عين دروس واحدة من القنوات التي تقوم بعرض وتقديم اختبارات وامتحانات تطبيقية وذلك لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات.