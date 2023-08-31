اكواد زين السعودية 2023 خدمات وباقات مكالمات وانترنت ZAIN

اكواد زين السعودية 2023 خدمات وباقات مكالمات وانترنت ZAIN تُعتبر أكواد زين السعودية لعام 2023 من بين أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها بكثرة من قبل عملاء هذه الشركة البارزة في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية. زين السعودية تحظى بمكانة مرموقة كونها من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تستقطب آلاف العملاء من مختلف مناطق المملكة، نظرًا لارتباطها بتقديم خدمات استثنائية ومتميزة.

تُعد الأكواد جزءًا حيويًا من الخدمات الأساسية التي تقدمها الشركة، حيث تتيح للعملاء الاستفادة الكاملة من مزايا وخدمات زين السعودية. تُمكن تلك الأكواد العملاء من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والعروض التي تُقدمها الشركة.

اكواد زين السعودية 2023 خدمات وباقات مكالمات وانترنت ZAIN

في هذا المقال، سنقدم لكم نظرة شاملة على أكواد زين السعودية لعام 2023. سنوضح بدقة ووضوح جميع الأكواد التي تمكن العملاء من الاستمتاع بمختلف الخدمات والامتيازات التي تُقدمها شركة زين السعودية.

جميع اكواد زين السعودية 2023

في عام 2023، تقدم زين السعودية مجموعة متنوعة من الأكواد التي توفر مزايا وفوائد متعددة لعملائها. تتضمن هذه الأكواد خدمات متنوعة مثل شحن الرصيد المسبق، باقات الإنترنت، باقات التجوال، خدمات الرسائل، وخدمات الهاتف الثابت، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة. فيما يلي قائمة بجميع أكواد زين السعودية لعام 2023، ليتسنى للعملاء الاستفادة القصوى من مزايا وعروض زين:





الخدمة رمز الكود معرفة الرصيد الحالي من خطوط زين السعودية 142#* الاستعلام عن آخر المكالمات التي تمت عبر خطوط زين عبر الكود الآتي 143#* شحن رصيد من خطوط زين السعودية # كود الشحن*141*

أو الاتصال عبر الكود 1717 شحن باقات إنترنت زين السعودية عبر الكود # الرقم السري*141* لتفعيل خدمات حزمة الإنترنت 240#* معرفة كافة العروض المميزة 079#* كود التعرف على اسم الحزمة 113#* تجوال البيانات (الاشتراك والتفعيل وإلغاء تفعيل ومعرفة رصيد الباقة الإضافية) 900#* تغيير كلمة المرور لخدمات النظام الصوتي 193#* تحويل رصيد لرقم آخر من خطوط زين 115#* تفعيل خدمة الإهداء 700#* التعرف على مبلغ الفاتورة، وكافة تفاصيل الدقائق والبيانات 107#* تفعيل ميزة التعرف على النغمات الاتصال بالرمز 1718 كود التعرف على كافة خدمات زين المتنوعة 555#*

اكواد زين السعودية لتحويل المكالمات



تفعيل ميزة تحويل جميع المكالمات اطلب الكود:

تفعيل ميزة تحويل جميع المكالمات اطلب الكود: **21*#155

لتحويل المكالمة عندما يتعذر عليك الرد، اطلب الكود:

*61 ** رقم الهاتف الذي يرغب بتحويل المكالمات إليه #

تحويل المكالمات عندما يكون خط العميل مشغول، اطلب الكود:

*67 ** رقم الهاتف الذي يرغب بتحويل المكالمات إليه #

تفعيل ميزة تحويل المكالمة عندما يكون جهازك مغلق، ومتواجد خارج نطاق تغطية زين، اطلب:

# رقم الهاتف الذي ترغب بتحويل المكالمات إليه *62**

خدمة تفقد وضع تحويل المكالمات، عبر الكود:

*#61#

اكواد زين السعودية 2023 للخدمات الأخرى

رموز أكواد المكالمات الفائتة التي تختلف باختلاف الحالة:

لتفعيل ميزة التعرف على كافة المكالمات الفائتة عند إغلاق الهاتف، عليك إدخال الكود الآتي: **62*1725#. تفعيل خدمة موجود زين مهمتها تنبيه عملاء زين بكافة المكالمات الفائتة، يمكن الاستفادة من هذه الميزة عن طريق طلب الكود **21*1725#. أما في حال كان الرقم مشغول بمكالمة أخرى، يمكن معرفة المكالمات الفائتة من خلال طلب الرمز: **67*1725# لتفعيل ميزة التعرف على المكالمة الفائتة عند عدم الرد، عليك طلب الكود: **61*1725#.

الرمز 1700 لتفعيل خدمة البريد الصوتي.

رمز 959 مخصص لمساعدة العملاء.

الرمز *877# لتفعيل باقات البيانات الإضافية.

الكود *664# مخصص لتفعيل باقات الإضافية من باقة Business Value 4000.

رموز إلغاء خدمات زين السعودية

الخدمة كود إلغاء التفعيل الغاء معرفة المكالمات الفائتة لجميع الاتصالات #21## تنبيه بالمكالمات الفائتة أثناء إغلاق الهاتف #62## الغاء معرفة المكالمات الفائتة عند انشغال الرقم #67## تنبيه بالمكالمات الفائتة عند عدم الرد #61## الغاء تفعيل خدمة البريد الصوتي ### إلغاء تفعيل خدمة الاتصال الصادر من المتصل لخارج المملكة العربية السعودية #* كلمة مرور الهاتف#. الغاء تفعيل ميزة انتظار المكالمات #43#

تفعيل زين ZAIN السعودية

يمكن تفعيل باقات زين السعودية للإنترنت اللامحدود بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، مما يوفر لجميع المستخدمين احتياجاتهم من الإنترنت، والتمتع بالعديد من المزايا التي تقدمها باقات زين العديدة ومنها:

تفعيل زين ZAIN السعودية

باقة 5G انترنت لامحدود لمدة شهر

تكلفة الاشتراك الشهرية للباقة: 325 ريال سعودي.

صلاحية الباقة: شهر واحد فقط من تاريخ الاشتراك.

إنترنت الباقة: توفر الباقة إنترنت بلا حدود طوال الشهر، وتجدد كل شهر تلقائي.

الاشتراك في الباقة: يتم من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الكود (416) لرقم (959).

مزايا إضافية توفرها الباقة: إنترنت سوشيال ميديا يشمل تطبيقات الفيس بوك واليوتيوب والتيك توك.

باقات زين الأسبوعية للإنترنت

أطلقت شركة Zain مجموعة من الباقات المتميزة الأسبوعية للإنترنت بلا حدود، وتوفر الشركة على كافة المستخدمين عناء البحث عن طريقة تفعيل زين السعودية، وتحتوي تلك الباقات على الكثير من المزايا، ومنها:

باقة زين (500) ميجابايت/ أسبوع

قيمة أشتراك الباقة: 12 ريال سعودي غير شاملة الضريبة.

الاشتراك في الباقة: من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الكود (D500) لرقم (959).

عند الرغبة في إلغاء إشتراك الباقة: يتم إرسال رسالة نصية بها الكود (CA 500) إلى الرقم (959).

باقة زين 1 جيجابايت/ أسبوع

قيمة أشتراك الباقة: هي 15 ريال سعودي غير شاملة الضريبة.

الاشتراك في الباقة: يتم عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على الكود (404) إلى الرقم (959).

عند الرغبة في إلغاء إشتراك الباقة: يتم إرسال رسالة نصية بها الكود (4042) إلى الرقم (959).

باقات الإنترنت الشهرية من زين

تهتم الشركة بتقديم مجموعة من الباقات الشهرية إنترنت بلا حدود، التي تمتاز بجانب تنوعها، بمنح المستخدمين الكثير من المزايا، ومنها:

باقة زين 4 جيجابايت/ شهر

قيمة إشتراك الباقة: 50 ريال سعودي غير شاملة الضريبة.

يتم الاشتراك في الباقة: من خلال إرسال رسالة نصية بها الكود (406) إلى الرقم (959).

لالغاء الاشتراك في الباقة: يتم إرسال رسالة نصية بها الكود (4062) إلى الرقم (959).

باقة زين 2 جيجا بايت/ شهر

قيمة إشتراك الباقة: 30 ريال سعودي غير شاملة الضريبة.

يتم الاشتراك في الباقة: من خلال إرسال رسالة نصية بها الكود (405) إلى الرقم (959).

عند إلغاء الاشتراك في الباقة: يتم إرسال رسالة نصية بها الكود (4052) إلى الرقم (959).

باقة زين 100 جيجابايت/ شهر

قيمة إشتراك الباقة: 160 ريال سعودي غير شاملة الضريبة.

يتم إشتراك في الباقة: من خلال إرسال رسالة نصية بها الكود (411) إلى الرقم (959).

عند إلغاء الاشتراك في الباقة: يتم إرسال رسالة نصية بها الكود (4112) إلى الرقم (959).

عروض باقات زين الشهرية

ويأتي أيضًا من ضمن عروض الإنترنت المقدمة من شركة زين، عرض (zein 75) جيجابايت والذي تصل صلاحيته إلى (60) يومًا، وهي من أهم باقات زين للانترنت اللامحدود، حيث توفر للمستخدم المزايا التالية:

قيمة إشتراك الباقة: 75 جيجابايت + 75 جيجابايت سوشيال مجاني/ شهرين (199) ريال سعودي غير شاملة الضريبة.

يتم اشتراك الباقة: من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الكود (410) إلى الرقم (959).

يتم إلغاء الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية بها الكود (4102) إلى الرقم (959).

ومن مزايا إنترنت الباقة أيضًا اشتراك مواقع السوشيال ميديا، وتطبيقات فيس بوك ويوتيوب وتيك توك.

تفعيل نت زين بلا حدود

يستطيع مشتركين زين الاستفادة من مزايا خدمات إنترنت بلا حدود، وذلك بمجرد تفعيل باقات، والتي يتم تفعيلها من خلال الخطوات التالية: