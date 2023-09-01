مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 مجانا shahid.mbc سفاح الجيزة 4 EgyBest

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 مجانا shahid.mbc سفاح الجيزة 4 EgyBest

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مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 مجانا shahid.mbc سفاح الجيزة 4 EgyBest، في الفترة الأخيرة، لاحظنا اهتمامًا متزايدًا من الجمهور حيال موعد طرح الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل "سفاح الجيزة". يُعد هذا المسلسل حديث الساعة ويتصدر قوائم البحث على محرك "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي. الجمهور يبدي حماسًا كبيرًا لمتابعة الأحداث والكشف تفاصيل قصة السفاح الحقيقية التي تحمل جرائم مروعة وغامضة.

تواجه الحلقات 3 و4 من المسلسل انتظارًا كبيرًا، حيث يترقب الجمهور معرفة تطورات القصة ومزيد من التفاصيل المثيرة. نشهد تفاعلًا متزايدًا في الأيام الأخيرة، حيث يسعى الجمهور بفارغ الصبر لمتابعة تطورات هذا العمل المشوّق.

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 مجانا shahid.mbc سفاح الجيزة 4 EgyBest

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 مجانا shahid.mbc سفاح الجيزة 4 EgyBest في الحلقة الثانية من مسلسل "سفاح الجيزة"، شهدنا تطورًا مثيرًا حيث قام السفاح بارتكاب جريمة قتل جديدة. هذه المرة، كانت الضحية هي الفنانة ميمي جمال، التي قدمت دور عمة السفاح. تم جسّدت شخصية ميمي جمال عمة السفاح التي تعرضت للقتل في هذه الحلقة، لتكون بذلك الضحية الثانية في سجل جرائمه المروعة.

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توجهت شخصية العمة للسفاح ناشدةً حقها في منزل شقيقها، وهو ما دفعه لارتكاب هذه الجريمة البشعة. هذا التطور في القصة أضفى المزيد من التشويق والإثارة على أحداث المسلسل، حيث يواصل الجمهور متابعة الأحداث بشغف لمعرفة كيف ستتطور الأمور وكيف سيستمر السفاح في تنفيذ جرائمه المروعة.

مواعيد عرض مسلسل «سفاح الجيزة» الحلقة 4

ومن المقرر أن يعرض مسلسل «سفاح الجيزة» الحلقة 3 يوم الخميس المُقبل، الموافق 31 أغسطس الجاري، عبر منصة «شاهد Vip».

أحمد فهمي يشكر الجمهور

عبّر أحمد فهمي عن امتنانه للجمهور بعد تلقيه العديد من ردود الأفعال الإيجابية تجاه مسلسله الجديد "سفاح الجيزة". نشر عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صورة مرسومة له في شخصية السفاح.

أضاف أنه يعبر عن شكره للجمهور على استجابتهم وتفاعلهم، معربًا عن أمله في أن تلبّي الحلقات القادمة توقعات الجمهور.

تمكن مسلسل "سفاح الجيزة" من احتلال المرتبة الأولى في قائمة المشاهدة على منصة شاهد في مصر بفترة قصيرة جدًا بعد عرضه على المنصة. هذا يعكس الإقبال الكبير من قبل الجمهور على متابعة أحداث المسلسل واستمتاعهم به، مما يؤكد نجاحه وقوة جاذبيته.

تفاصيل مسلسل «سفاح الجيزة»

انطلقت منذ أيام أولى حلقات مسلسل سفاح الجيزة، لـ أحمد فهمي، والذي يجسد خلاله قصة قذافى فراج الشهير بسفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى، ومن بينها النصب، ثم تسببت مصادفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجها حكما بالإعدام.

لمشاهدة مسلسل مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 4 | اضغط هنا

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أبطال مسلسل «سفاح الجيزة»

يذكر أن «سفاح الجيزة» بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف انجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

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