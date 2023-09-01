محمد موسى يشيد باستجابة مصطفى كامل بإيقاف عمر كمال وحمو بيكا

أخبار مصر
بوابة الفجر

أشاد الإعلامي محمد موسى، باستجابة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بشأن مطالبته بضرورة إحالة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وعمر كمال، إلى التحقيق على خلفية الإساء للمرأة المصرية وتغيير كلمات أغنية أنتي معلمة لأنتي معفنة.

خوفهم علي تدني مهنة الفن


وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، لازم أشيد بنقيب الموسيقيين ومجلس النقابة لمتابعتهم الجيدة لما ينشر أو يثار بوسائل الإعلام ولخوفهم علي تدني مهنة الفن والغناء في مصر". 
تابع محمد موسى، لكني سمعت أن عمر كمال وحمو بيكا هيحيوا حفل غنائي النهاردة بأحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، والحقيقة مش فاهم هما مش أتوقفوا يبقي هيشتغلوا ازاي.
وكان الفنان مصطفى كامل، قد نشر تدوينة له على صفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال إنه استجابة لما تم إذاعته في خط أحمر سيتم التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا".
https://www.youtube.com/watch?v=2-IQEJvlbEc

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