موعد مباراة ميلان وروما اليوم الجمعة 1/9/2023 في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي

يحظى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان وروما باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الجديد 2023/2024.

موعد مباراة ميلان وروما

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما نظيره فريق إي سي ميلان مساء اليوم الجمعة الموافق الحادي من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما

وتنقل أحداث مباراة ميلان وروما عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية التي تعد الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة Ad sports premium hd 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:
تردد قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 عبر نايل سات
القمر الصناعي: النايل سات
التردد هو 11526.
الاستقطاب هو أفقي.
معدل الترميز هو 27500
معامل التصحيح هو 5/6
تردد قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 عبر عرب سات
القمر الصناعي: عرب سات
التردد هو 11804
الاستقطاب هو أفقي.
معدل الترميز هو 27500
معامل التصحيح هو 3/4
 

موعد مباراة ميلان وروما ميلان وروما روما وميلان الدورى الايطالى الكالتشيو
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