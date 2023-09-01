القمح يتراجع بسبب وفرة المعروض والصويا ينهي الشهر مرتفعًا



انخفضت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة للجلسة الثالثة على التوالي ‏اليوم الخميس، لكنها أنهت الشهر على ارتفاع بعد دعم من التصدير النشط في ‏الآونة الأخيرة والمخاوف من احتمال أن يلحق الطقس الجاف الضرر بالمحاصيل.‏



وأنهى القمح الجلسة على انخفاض تحت ضغط الإمدادات العالمية الوفيرة.‏



وأنهت الذرة اليوم والشهر على انخفاض بعد أن دعم هطول أمطار في توقيت جيد ‏في وقت سابق من الموسم المحاصيل الأميركية.‏



وخسرت عقود فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة 18 سنتا إلى 13.68 دولار ‏وثلاثة أرباع سنت للبوشل، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 15 أغسطس آب. وعلى ‏مدار الشهر، أضافت عقود فول الصويا الأكثر نشاطًا 2.68% وهو أكبر مكسب ‏شهري منذ يونيو حزيران 2023.‏



وخسرت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة خمسة سنتات لتصل إلى 6.02 ‏دولار للبوشل بعد انخفاضها إلى 5.93 دولار ونصف السنت، في أدنى مستوى لها ‏منذ الأول من يونيو حزيران. وعلى مدار الشهر، انخفض عقد القمح الأكثر نشاطا ‏‏9.69%، وهو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.‏



وتراجعت الذرة سنتين ونصف إلى 4.78 دولار وربع سنت للبوشل، متراجعة ‏‏6.58% خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو حزيران 2023.‏